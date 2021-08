Abid Raja innlagt på sykehus

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) er innlagt på Arendal sykehus. Det skriver han i et Facebook-innlegg fredag.

Raja skriver at han etter snart 10 timer på sykehuset straks skal utskrives. I innlegget forteller han at han opplevde svimmelhet og urovekkende EKG-verdier.

«Jeg klarte ikke sove mye i natt pga økende svimmelhet, og etter hvert føltes det som om hodet mitt var inni en tørketrommel, og ved ankomst til sykehuset viste EKG puls på 37. Det vekket bekymring ja» står det i innlegget.

Krystallsyke

Likestillingsministeren skriver at syptomene sannsynligvis skyldes akutt komplisert krystallsyke, og understreker at det ikke er farlig, men svært ubehagelig, svimlende og kvalmende.

Krystallsyke beskrives på Helsenorge sine sider som en tilstand hvor man får kraftige anfall av svimmelhet, og det kjennes ut som omverdenen snurrer rundt.

Anfallene varer vanligvis 10–20 sekunder, og årsaken er krystaller som har løsnet i det indre øret.

– Stopper ikke Abid Raja

Raja skriver at han må ta flere tester over helgen, men at han håper å komme seg raskt på beina.

«Jeg har MYE å gjøre, MYE å utrette, MYE jeg ønsker å oppnå både som kultur- og likestillingsminister og som førstekandidat for Venstre i Akershus, Buskerud og Østfold valgdistrikt. «Hodet i tørketrommel» stopper ikke «Abid Raja», står det i innlegget.

Avslutningsvis kommer kulturministeren med en oppfordring.



«Uansett er dette en påminnelse om å leve hvert minutt, hver dag, for plutselig skjer det noe. Ta godt vare på dere selv, og hverandre folkens»