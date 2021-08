Søreide: – Forverring av situasjonen ved flyplassen i Kabul

Saken oppdateres fortløpende.

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og kaotisk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en pressekonferanse fredag ettermiddag om situasjonen i Afghanistan.

Utenriksdepartementet jobber på spreng med å evakuere nordmenn og lokalt ansatte med familie ut av landet.

Men Søreide sier at det ikke er sikkert at de får ut alle i denne omgang av evakueringen.

Forverring

Søreide sier at problemet ikke er tilgangen på fly, men å få folk til flyplassen i Kabul.

– Det er en forverring av situasjonen ved flyplassen i Kabul, sier Søreide.

Hun sier at det gjør evakueringen av lokalt ansatte med familie og norske borgere krevende.

– Hva mener du med at situasjonen er forverret?

– Situasjonen som vi har beskrevet i noen dager, at det er komplekst, er forsterket. Det er vanskelig å komme til flyplassen og komme inn. Det er varierende hvor mange deler av gatene som er åpne, sier Søreide og fortsetter:

– Det er et stort press fra store folkemengder. Folk er bekymret for egen sikkerhet, man kan bli klemt og presset, sier hun videre.

Søreide sier til TV 2 at det er nå enda flere folkemengder utenfor flyplassen enn det har vært tidligere, og det er større fysisk press mot murene på flyplassen.

200 nordmenn registrert

I forkant av pressekonferansen deltok utenriksministeren i et NATO-møte hvor situasjonen i Afghanistan var tema.

Der var det klar enighet om at det viktigste nå er evakuering, sier Søreide.

Antallet nordmenn i Afghanistan som har registrert seg på UD sine nettsider, har økt til nærmere 200, fra rundt 163 i morges. Bak disse registreringene kan det være flere mennesker.



Nordmenn som ønsker seg ut av Afghanistan, må ta kontakt med UD.

Søreide sier at Norge og heller ingen andre land kan bistå med transport til flyplassen. Men hun sier at de som ønsker utreise, vil få informasjon om når man kan dra til flyplassen og når de bør bevege seg dit.

Jobber på spreng

Ifølge et FN-dokument går Talibans krigere fra dør til dør på jakt etter motstandere og deres familier.

– Det er grunnen til at vi jobber på spreng. Vi er klar over at det kan være et lite tidsvindu. Det er også grunnen til at vi var tydelig på NATO-møtet om at flyplassen må holdes åpen så lenge det er evakueringsbehov, sier Søreide.

Fredag morgen landet et fly fra Afghanistan i Norge med litt over 20 passasjerer.

Søreide sier hun er glad for at det første flyet med norske borgere har landet.

Afghanere forsøker desperat å komme seg ut av landet, først og fremst med evakueringsfly fra Kabul. Titusener har også forsøkt å flykte.