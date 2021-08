Varsler kritisk jordmormangel: – Vi er ikke der om ti år

Til tross for stadige advarsler om mangel på jordmødre, står mange i yrket igjen med følelsen av at det fortsatt ikke gjøres nok for å skaffe flere jordmødre, eller for å beholde de som er i yrket.

EMMAS STEMME: I serien dykker førstegangsvelger Emma inn i en rekke politiske saker. Foto: Helene Sviland / TV 2

– Er der ikke om ti år

Blant personene Emma møter er jordmor ved Oslo universitetssykehus, Ida Marie Storbakken. Hun uttrykker en bekymring for den økende jordmormangelen.

– Det er verdens beste jobb og jeg elsker å gå på jobb. Men du gir utrolig mye av deg selv i den jobben her, sier Storbakken.

Hun mener en god fødselsomsorg og en god opplevelse for de fødende må gå på bekostning av at jordmødrene skal få gjort alle nødvendige oppgaver, fordi de er for få på jobb av gangen.

– Man tar det som en selvfølge at jordmødre og sykepleiere bare er der. Men sånn det er nå, så er vi der ikke om ti år, sier Storbakken.

Usikkerhet og press

VERDENS BESTE JOBB: Emma Ellingsen (t.v.) med jordmor Ida Marie Storbakken (t.h.), som omtaler yrket som verdens beste jobb. Foto: TV 2

At frykten for jordmormangel er reell, kan jordmor Anne-Kristine Stubberud (46) skrive under på. Etter flere år under ekstremt press sa hun til slutt opp stillingen som jordmor ved en kvinneklinikk i Innlandet.

– Når man hele tiden er marginalt bemannet blir det en stor belastning. Man får kanskje ikke tid til å tisse, spise eller å bare hente seg inn, forteller hun til TV 2.

Stubberud forteller om en arbeidshverdag preget av usikkerhet og press grunnet underbemanning - for på en fødeavdeling kan man aldri vite sikkert om man får inn to eller tjue fødende, selv om det uansett kun er to jordmødre på jobb.

– Da må man sørge for god smertelidring så de skal tørre å være alene, istedenfor å være der for å støtte og muntre opp. Det betyr mye at de fødende har en jordmor hos seg, ikke bare en som stikker hodet inn døra og spør om det går bra, sier Stubberud.

Sa opp jobben

Til tross for et brennende engasjement for yrket sa det stopp for Stubberud i 2018. Da hadde hun vært jordmor ved en kvinneklinikk ved et sykehus i Innlandet siden 2003.

Som ultralydutdannet kunne hun starte opp for seg selv, og driver i dag den private klinikken Jordmorklinikk Innlandet, som tilbyr ultralyd og svangerskapskontroll. Men aller helst skulle hun jobbet i det offentlige.

BEKYMRET: Jordmor Anne-Kristine Stubberud har kjent på de krevende arbeidsforholdene norske jordmødre arbeider under. Foto: Kim Tjelde / Tjeldefoto

– Jeg er ikke opptatt av hvordan barnet ser ut på 3D, jeg er opptatt av fosterets ve og vel, og aller mest at den gravide skal føle seg trygg, sett og ivaretatt, forteller hun.

Tryggere for de med god råd

I jobben på sin egen klinikk opplever Stubberud å få tid til å ivareta pasientene slik hun ønsker også var mulig i det offentlige.

– Da bruker man den tiden man vil, jeg har tid til å svare på spørsmål og forklare. Mye skal vurderes. Folk kommer ofte privat etter å ha vært på sykehuset, fordi det ikke var tid til spørsmål eller forklaringer, forteller hun.

Men Stubberud ser med triste øyne på den situasjonen gravide kvinner, som kun får et amputert tilbud fra det offentlige, står i.

– Sånn det er i dag kan de som har råd til det kjøpe tjenester og en helt annen trygghet enn de som ikke har økonomi til det. Og det syns jeg ikke er riktig. Alle gravide bør få et likt tilbud.

Kunne vært flere jordmødre i jobb

Stubberud etterlyser et økt fokus på kvinnehelse blant politikerne, og flere midler til sykehusene for å få bukt med underbemanningen.

– Vi trenger flere hender, men ikke hvem som helst sine. Vi trenger kyndig personale.

Og kyndig personale finnes - men mange velger likevel annet arbeid, når de opplever belastningen i jordmoryrket.

Det tror Stubberud kunne vært løst, dersom sykehusene hadde hatt økonomi til å bemanne opp.

– Hadde ansvarstyngden vært fordelt på flere, ville nok også langt flere jordmødre vært i sitt yrke, istedenfor å gjøre andre ting.

Fikk svar fra Høie

To år før Stubberud sa opp jobben på sykehuset, sendte hun en e-post til helseminister Bent Høie (H). I e-posten uttrykte hun bekymring for situasjonen norske jordmødre står i.

Til svar fikk hun at det var trist å høre om situasjonen, og at innspillet ville bli tatt med videre. Men endringene uteble.

– Jeg syns alle ved hver eneste valgkamp kommer med en masse visjoner og planer, og så faller alt i grus. Det skjer jo ingenting, sier Stubberud.

Jordmoren er tydelig på hva hun vil vektlegge når hun går til valgurnene ved stortingsvalget 13. september.

– Den som kommer med den beste planen for jordmoromsorgen får min stemme.