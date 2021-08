Dømt for voldtekt tidligere – nå tilstår han grov voldtekt i forrige uke

En mann i 30-årene som tidligere er dømt til fengsel for voldtekt, er pågrepet og siktet for en grov voldtekt på Romerike natt til søndag i forrige uke.

– Han erkjenner straffskyld, sier mannens forsvarer, André Berven.

Mannen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker. Innholdet i rettens kjennelse er ikke kjent for offentligheten, men politiadvokat Edith Ek Sørensen sier at politiet har gjort avhør av den fornærmede kvinnen og av siktede.

– Vi har god oversikt over hendelsesforløpet og de konkrete omstendighetene i saken, sier hun.

Siktelsen gjelder grov voldtekt, noe som har en strafferamme på inntil 21 års fengsel. Politiet ønsker ikke å gå inn på hvorfor de mener voldtekten var grov.

Kvinnens bistandsadvokat Trine Rjukan sier at hennes klient har det tøft.

BISTÅR: Trine Rjukan representerer kvinnen som er fornærmet i saken. Foto: Erlend Aas / NTB

– Hun sliter veldig psykisk, og det er svært vanskelig for henne å håndtere det som har skjedd, sier hun.

Tidligere voldtektsdømt

Forholdet fant sted på Øvre Romerike natt til søndag forrige helg.

Politiet ønsker ikke å kommentere om ugjerningen skjedde i en bolig eller på et offentlig sted, men sier at siktede og fornærmede ikke er ukjente for hverandre.

Den siktede mannen i 30-årene er domfelt en hel rekke ganger tidligere, blant annet for flere ran, narkotikalovbrudd, innbrudd og ruspåvirket kjøring.

Så sent som i 2019 ble han dømt for underslag.

Det meste alvorlige forholdet ble han imidlertid domfelt for i 2005 da han ble funnet skyldig i voldtekt.

Undersøker opp mot annen sak

For dette ble han dømt til fengsel i fire år.

– Den tidligere avgjørelsen er av vesentlig betydning for den videre håndteringen av overtredelsen i helgen, sier Ek Sørensen.

En uke forut for denne aktuelle voldtekten anmeldte en kvinne på Jessheim det politiet på Romerike etterforsker som en overfallsvoldtekt.

Fortsatt leter de etter en ukjent gjerningsperson.

– Det er naturlig å undersøke denne typen saker opp mot hverandre, og det gjør vi, sier Ek Sørensen uten å ville gå noe nærmere inn på det.