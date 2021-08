Supertalent med maktdemonstrasjon – på vei mot norsk Tour-bragd

Tobias Halland Johannessen (21) tok over ledertrøyen i Tour de l'Avenir etter knusende seier.

Dagen etter at han ble nummer to bak tvillingbror Anders, leverte Tobias Halland Johannessen en maktdemonstrasjon på sjuende etappe til Grand Colombier i U23-rittet Tour de l'Avenir.

Drøbak-gutten smadret konkurrentene opp den siste stigningen og tok samtidig over ledertrøyen i etapperittet som omtales som «ungdommens Tour de France». Tour de l'Avenir avsluttes med to fjelletapper i helgen.

– En gave til norsk sykkelsport, utbrøt TV 2-kommentator Magnus Drivenes under fredagens Vuelta a España-etappe da resultatene fra Frankrike kom inn.

Tobias Helland Johannessen ble nummer to sammenlagt i Giro Ciclistico d'Italia, et U23-ritt som også kalles for Baby-Giroen, tidligere i år. Da ble han kun slått av spanske Juan Ayuso, som har brutt Tour de l'Avenir etter velt.

Tobias Foss ble tidenes første nordmann til å vinne Tour de l'Avenir sammenlagt da han gjorde det i 2019. De siste årene har også Egan Bernal og Tadej Pogacar sittet igjen med den gule ledertrøyen etter siste etappe.

Søren Wærenskjold vant de to første etappene i årets ritt, men mandalitten måtte bryte på fjerde etappe etter en velt. Det norske laget står nå med seier på fire av de sju første etappene.