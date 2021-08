Finner drept sau annenhver dag

De har vært sauebønder hele sitt voksne liv. Denne sommeren oppleves som den verste noensinne. Tone Våg (62) og Arne Aaknes (63) har reket rundt om i fjellet i Snåsa, utallige timer og dager, siden de forsto at en bjørn rev sauene deres i hjel. Det begynte i juni.

– Dyra våre har en radiobjelle rundt halsen som varsler på mobilen når de ligger stille for lenge, forklarer Arne, han har i to måneder saumfart uveisomt terreng. Og har funnet det han fryktet.

BJØRNEN FORSYNER SEG AV FETTET: Sauebøndene har sett mange slike, sau som er spist av på de mest fettholdige områdene på kroppen. Foto: Tone Våg

– Se her, dette er et velvoksent lam. Arne og Tone viser oss flere kadavre rundt om i den tette skogen.

Noen ganger må de skyte sauen, den er spist på men lever stadig.

Arne er særs sliten nå etter all den pinefulle vandringen. Han klarer såvidt å snakke.

– Det begynner å bli nok nå, begeret er fullt. Den erfarne sauebonden snur seg vekk fra oss.

– Når min mann begynner å gråte.....ja det sier sitt, sier Tone, det er trasige tilstander for oss nå. Det verste er at det ikke virker som om myndighetene har noe forståelse.

Ni ganger har de søkt om fellingstillatelse. Like mange avslag har de fått.

Binne skal vernes

Bjørnen i Snåsafjellene er filmet av et viltkamera. Og det er snakk om ei binne, forteller fung. klimadirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Anne Sundet Tangen.

Bestandsmålet for brunbjørn er nådd for region seks, altså Midt-Norge. Det er observert tre ynglinger som regnes som nødvendig for å sikre bestanden.

SA FØRST NEI TIL FELLING: Statsforvaltningen ga ni avslag til bøndene. Det er nødvendig å verne binnene, ifølge klimadirektør Anne Sundet Tangen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Hvorfor kan ikke forvaltningen gi fellingstillatelse når bestandsmålet i regionen er nådd?

– Det er fordi binnene har ekstra stor betydning for reproduksjonen, og det igjen vil ha betydning for bjørnebestanden framover. Vi har fått klare føringer fra både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet om hvor viktig dette er er, forklarer Sundet Tangen.

Men, dette skal endre seg etterhvert. Etter at TV 2 fulgte sauebøndene opp i fjellet kommer nye svar.



Bjørn i beiteprioritert område

– Bare i vår besetning har vi nå funnet, og dokumentert, minst 25 drepte sau. Et annet beitelag har talt opp omtrent like mange så vi må regne det som sikkert at denne bjørnen har tatt over 50 individer.

Arne og Tone leter videre ved hjelp av mobiltelefonen. Underveis støter de på fysiske spor etter bjørnen. Her og der ligger ekskrementhauger. En gang holdt Arne på å gå seg rett på den. Han var bare sekunder fra å se binna. Hun smatt fra ham i den tette skogen.

VILT PÅ VILTKAMERA: Binna i Snåsa fanget opp på viltkamera. Beitelagene mener den har forsynt seg med mellom 50 og 60 sau. Foto: Viltkamera

– Vi er ikke imot å ha brunbjørn i naturen, det er bare det at bjørnen skal ha forrang i yngleområdene, og dette er et beiteprioritert område.

Paret forstår derfor ikke hvorfor myndighetene gang på gang gir avslag på deres søknader om fellingstillatelse. De mener dette strider mot rovviltforliket.

– Vi kan ikke fortsette å akseptere situasjonen, sier Tone fortvilt.

Og så går det bare kort tid før hun blir bønnhørt.

Myndighetene snur

Etter at TV 2s team har forlatt fjellområdene finner Tone og Arne flere drepte dyr. De bestemmer seg for å sende inn den tiende søknaden om å få felle.

Den går gjennom.

FUNN VED HJELP AV RADIOBJELLE: Rundt halsen har sauene ei radiobjelle som varsler når dyret har ligget ei stund livløs. Foto: Tone Våg

– Hvorfor gir dere fellingstillatelse når dere nettopp har sagt i intervju med oss at det er viktig å verne ei binne av hensyn til reproduksjonen?

– Vi følger jo situasjonen tett, forklarer Anne Sundet Tangen hos Statsforvalteren, og når vi nå så at det eskalerte heller enn å avta så bestemte vi oss for å gi tillatelsen.

– Dessuten er andre tiltak prøvd, som å gi dem mulighet for tidligere nedsanking, ved å gi støtte, men dette ville de ikke gå med på, sier Sundet Tangen.

Sauebøndene er lettet, men er samtidig sikre på at medietrykket var med å avgjøre til en viss grad.

– Vi har henvendt oss både til media og politikere fordi vi synes det hele ble så uholdbart, forklarer Tone.

UFORSTÅENDE TIL AVSLAGENE: Det er så mange binner i landet nå som det ikke har vært siden 2009, derfor forstår ikke bøndene myndighetenes argumentasjon. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Klimadirektøren hos Statsforvalteren er ikke med på at trykket gjennom media snudde deres beslutning. Hun holder på at den økende mengden tapte dyr var det som endret situasjonen.

– Enn om de kunne ha hørt på oss tidligere, så ville mange dyr blitt spart for lidelse, kommenterer Tone. Hun forstår ikke argumentasjonen all den tid det ikke har vært så mange binner i landet siden 2009.

Jakt natt til lørdag

Jaktlaget i Snåsa har nå fått klarsignal til å ta ut binna. De starter etter planen natt til lørdag.

Tone Våg og Arne Aaknes forteller oss på telefon at de er i fjellet for å låse opp og gjøre klar ei hytte for jegerne, dersom jakten på bjørnen vil ta lang tid. Håper deres ligger i at ikke flere i flokken deres er tapt.