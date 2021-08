Filosofisk Solskjær: – En svale gjør ingen sommer

Se Southampton – Manchester United på TV 2 Premium og TV 2 Play søndag klokken 15.00

Manchester United fikk en perfekt start på sesongen og vant 5-1 mot Leeds United i serieåpningen.

Søndag møter Ole Gunnar Solskjærs menn før oppgjøret mot Southampton. Han utelukker ikke at nysigneringene Jadon Sancho og Raphael Värane blir involvert i det oppgjøret.

– Dere får se på søndag. De har begge jobbet så godt, vi har hatt en veldig god treningsuke. Så får vi se hvem som har kjempet seg til en plass i startoppstillingen på søndag, hintet Solskjær om på pressekonferansen, ifølge Manchester Evening News.

– En svale gjør ikke en sommer

Paul Pogba imponerte med fire målgivende pasninger i serieåpningen mot Leeds. Igjen fikk Solskjær spørsmål om franskmannens fremtid. Pogbas kontrakt går som kjent ut neste sommer.

– Det handler om forhandlinger med Pauls representanter og klubben. For meg og Pogba handler det hver dag om å jobbe for å bli bedre, forbedre laget og nyte livet på fotballbanen. Men vi må bare sørge for at vi ikke tar helt av etter en god kamp og all hyllesten. Det handler om å gjenskape energien og bli enda bedre. En svale gjør ingen sommer, poengterte han, og siterte altså det kjente filosofiske utsagnet til Aristoteles.

Forrige sesong slo Manchester United som kjent Southampton 9-0 i en eventyrlig kamp for United-fansen. Det vil ikke skje igjen, slår Solskjær fast.

– Kampen forrige sesong var et engangstilfelle. Det ble en spesiell kamp når motstanderen fikk en spiller utvist i første minutt. Vi møter et lag med høy energi, høyt press og som har tro på seg selv. De gir oss alltid en stor utfordring, mente han.

Cavani tilbake

Solskjær hinter om at Edison Cavani snart kan være tilbake i startoppstlllingen. Men spissveteranen trenger mer trening før han er helt kampklar.

– Edison har alltid tatt vare på kroppen og seg selv. Men han mangler trening med laget og fotballtrening. Det var flere grunner til at han ankom sesongoppkjøringen senere. Det var noen personlige grunner, og som ikke handlet om det fysiske. Nå er han klar til å trene, så la oss se hvor mye vi kan få ut av ham, opplyste nordmannen.

Keeper Dean Henderson er forøvrig tilbake i lett trening etter å ha blitt rammet av koronaviruset. Han testet positivt på covid-19 under sesongoppkjøringen.

Det er imidlertid ikke trolig at Henderson er tilbake for fullt før tidlig neste måned.