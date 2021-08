Hun tar over Hagen-saken: – Man blir jo berørt av den

Første dag etter ferien ble statsadvokat Monica Krag Pettersen spurt om å ta over Lørenskog-saken. Hun forstår godt at både pårørende og offentligheten har behov for svar.

– Jeg har brukt noen dager på å sette meg inn i saken nå, og jeg kommer nok til å bruke ganske mange flere, konstaterer Krag Pettersen.

Det er første gang hun tar imot presse på kontorene til Oslo statsadvokatembeter for å snakke om en av norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker.

For bare en uke siden ble hun bedt om å ta over saken fra kollega Erik Marthinussen, som har fått ny jobb i Kripos fra november.

– Hvordan er det å ta over en sak som får så massiv oppmerksomhet i mediene?

– Dette er én sak blant mange alvorlige straffesaker vi er involvert i, men det er klart at det gir en tilleggsdimensjon når saken skaper så stort engasjement. Anne-Elisabeth Hagen er borte, så det at de etterlatte får svar på hva som har skjedd, skjønner jeg godt at opptar folk. Man blir jo berørt av den.

DRAPSSIKTET: Tom Hagen (71) har ikke ønsket å snakke med politiet siden han ble løslatt i mai i fjor. Foto: TV 2

Selv mener Krag Pettersen at hun har fulgt saken «som en alminnelig interessert nyhetsleser». Materialet hun nå skal sette seg inn i er, etter det TV 2 forstår, mer enn 20.000 sider med dokumenter.

Hvis det noen gang tas ut en tiltale i saken, er det Krag Pettersen som vil føre påtalemyndighetens sak for retten.

– Full intensitet

Nylig var hun i et orienteringsmøte med etterforskningsledelsen i politiet, men Krag Pettersen ønsker ikke å si noe om hva som kom ut av det.

Fremdeles jobber omkring 30 politifolk daglig med saken, men statsadvokaten vil ikke svare på hvor etterforskningen står i dag eller hvor lenge hun ser for seg at den kan pågå.

– Men det jeg kan si, er at saken fremdeles etterforskes med full intensitet, og det er fordi man har et klart mål om å oppklare den.

Som statsadvokat er hennes jobb hovedsakelig å se til at etterforskningen har et fornuftig formål og en viss fremdrift. Hvilke etterforskningsskritt som gjøres, er det politiet selv som bestemmer.

Enkelte oppgaver er politiet likevel forpliktet til å involvere statsadvokaten i, for eksempel hvis de vil be om hjelp fra utenlandske politimyndigheter.

Fordeler og ulemper

Da drapssiktede Tom Hagen (71) ble løslatt i mai i fjor, ville politiet pågripe ham på nytt som følge av nye funn i saken. Daværende statsadvokat Kirsti Guttormsen sa imidlertid nei.

Kort tid senere begynte Guttormsen i ny jobb som tingrettsdommer, og Erik Marthinussen tok over saken. Dermed er Krag Pettersen den tredje statsadvokaten i Lørenskog-saken.

– Det er ikke noe dramatikk rundt utskiftningene. Det handler enkelt og greit om at de som har vært involvert, har fått nye jobber, sier hun.

FØRST UT: Kirsti Guttormsen var den første statsadvokaten i Lørenskog-saken, men sendte stafettpinnen videre da hun fikk jobb som tingrettsdommer. Foto: Terje Bendiksby / NTB TOK OVER: Erik Marthinussen rakk å holde i Lørenskog-saken i ganske nøyaktig et år. Fra november er han ansatt i Kripos. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB FERSK I ROLLEN: Monica Krag Pettersen har vært aktor i en rekke alvorlige straffesaker, og nå har hun tatt over Lørenskog-saken. Foto: Rune Blekken / TV 2

Samtidig har også to politiadvokater i saken, Haris Hrenovica og Mathias Hager, byttet jobber etter å ha vært tungt inne i etterforskningen.

– Er det uheldig å bytte folk i så sentrale posisjoner?

– Det er klart at ethvert personbytte vil gjøre at man kan miste noe informasjon underveis, men samtidig er det sånn at når nye mennesker kommer inn, så vil de kunne ha et nytt blikk på ting, sier Krag Pettersen.

– Nå som du har kommet inn med et nytt blikk, ser du ting som burde vært gjort annerledes eller ting du mener man bør gjøre nå?

– Jeg er i ferd med å sette meg inn i saken og har ikke grunnlag for å svare på det spørsmålet.

– Ikke noe press

– Høsten 2019 uttalte politiet at de tok sikte på å oppklare saken innen utløpet av året. Nå går vi inn i høsten 2021. Blir saken oppklart i år?

– Jeg vil ikke spekulere i når etterforskningen kan ferdigstilles, sier Krag Pettersen.

PÅ VEI INN: Monica Krag Pettersen vil ikke svare på om hun tror Hagen-saken ender i retten. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Hvor viktig er det at denne saken blir oppklart?

– Jeg har ingen personlig agenda i denne saken, men som i enhver straffesak som man jobber med, så er det viktig å få en løsning, slik at de etterlatte og vi som et samfunn får svar, sier hun.

– Politiet og påtalemyndigheten vil gjerne ikke høre snakk om «prestisjesaker», men er ikke dette en sak som har fått litt ekstra stor betydning også for deres del?

– Jeg føler ikke noe press på mine skuldre, hvis det er det du spør om. Det er en alvorlig sak som tas på alvor, og den etterforskes som alle andre alvorlige straffesaker som vi behandler her.