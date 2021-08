Bergen forlenger tiltakene

Smitten er for høy til å lette på tiltakene i Bergen og forlenger dem én uke til. Helsetjenesten er også under press og har bedt nabokommunene om hjelp.

Det er fortsatt høy smitte i Bergen, og byrådet ser seg nødt til å forlenge tiltakene i ytterligere en uke.

Det siste døgnet er det registrert 62 nye smittede i Bergen. Over halvparten har ukjent smittevei.

En tredel av de som er smittet i Bergen, er mellom 13 og 19 år.

Fungerende byrådsleder Lubna Boby Jaffery (Ap) sier på en pressekonferanse fredag ettermiddag at smitten har flatet noe ut, men er fortsatt på et for høyt nivå.

– Når smitten er for høy som den er nå, står vi nær en situasjon der vi kan få en ukontrollert smittesituasjon, sier hun.

ANBEFALT: Helsebyråd Beate Husa sier at de er anbefalt av FHI å forlenge tiltakene en uke til. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Vi står i en kritisk fase, sier den fungerende byrådslederen videre.

– Stå på

Mye smitte og sykdom setter helsetjenestene i kommunene under press, sier Jaffrey.

Hun sier at kommunen ikke får tak i nok helsepersonell og må spørre nabokommunene om bistand.

– Det står noe på spill, og vi må fortsatt stå på, sier Jaffrey.

Den fungerende byrådslederen sier at det ser ut til at de har klart å unngå en smittetopp, men sier at smitten fortsatt er for høy.

Hun sier at vaksinetempoet fortsatt er høyt, og er glad for at mange bergensere ønsker å vaksinere seg.

Risikerer vi høyere tall

Helsebyråd Beate Husa sier at det er bra at få er innlagt på sykehus med covid-19, men sier at høye tall legger press på kommunens smittesporingsteam blant annet.

Disse tiltakene gjelder i Bergen nå Tiltak som gjelder til og med 29. august: Det er ikke tillatt å være flere enn 10 personer til stede samtidig i eget hjem, inklusiv dem som bor i husstanden. Fullvaksinerte kommer i tillegg

Munnbind-påbud på offentlige steder når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand

Besøkbegrensninger på sykehjem

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder har plikt til å registrere gjester på serveringssteder, samt redusere lydnivået slik at man kan prate sammen på en meters avstand

Hjemmekontor for dem som er avhengig av å ta kollektivt til jobb Kilde: Bergen kommune

– Vurderingen for en og to uker siden var at det var nødvendig å innføre tiltak, og den samme konklusjonen har vi landet på nå. Letter vi nå, risikerer vi at tallene stiger igjen, sier Husa.

Forlengelsen av tiltak er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet.

Skolene skal fortsatt være på grønt nivå, men Husa sier at terskelen for å sette nivået på gult er lavere.

Målstreken

MÅLSTREKEN: Vi er ikke i mål ennå, poengterer kommuneoverlege Trond Egil Hansen. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Kommuneoverlege Trond Egil Hansen oppfordrer alle som har vært på fest, om å ta en test.

Han sier at det fortsatt er uklart hvor langt det er igjen til korona-målet.

– Jeg er ikke i tvil om at vi nærmer oss målstreken. Vi er i gang med et oppløp, men hvor langt det oppløpet er og hvor bratt motbakke oppløpet skal skje i, er vanskelig å spå fortsatt, sier Hansen.

– Vi får håpe at motbakken ikke blir like bratt som monsterbakken, sier Hansen og refererer til den siste etappen i Tour de Ski.

Han poengerer at det som er avgjørende hvor bratt bakken blir, er om folk følger anbefalingene eller ikke.