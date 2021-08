Fire menn tiltalt - Hans Olav angrepet med brekkjern

Fire menn, tidlig i 20 årsalderen, er tiltalt for det svært brutalet ransforsøket mot Hans Olav Nergården og kona hans, Thanyapon Thueansuk, i Brumunddal.

Ifølge tiltalen, som har en øvre strafferamme på 21 års fengsel, var ranet nøye planlagt. Det ble brukt grov vold og truet med skytevåpen.

Årsaken til at den strengeste ransparagrafen er benyttet er blant annet at Hans Olav Nergården nær ble drept av gjerningsmennene. De slo ham flere ganger i ansiktet med et brekkjern.

Resultatet var blant annet bruddskader i øyehulen. Han fikk varige skader og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse etter ranet, i følge tiltalen, som først ble omtalt i Hamar Arbeiderblad.

Se Hans Olav fortelle om angrepet her



Drapstruet

Ekteparet ble også truet med pistol. Og de ble tapet på hender, føtter, over øynene og munnen, med gaffatape.

Ifølge tiltalen ble Nergården truet med at de skulle drepe kona, Thanya, eller ta henne som gissel, noe som framkalte alvorlig frykt.

TAPET: Ekteparet forteller om en opplevelse som har merket dem for livet. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Tiltalen er helt i pakt med våre ønsker. Det de gjorde var veldig brutalt og de fortjener en streng straff. Vi må kunne føle oss trygge for at slikt ikke skal skje i våre egne hjem, sier Hans Olav Nergården til TV 2.

Planlagt

Tre av de tiltalte mennene skal ha deltatt under ransforsøket.

Fjerdemann skal ifølge tiltalen ha stått bak planleggingen.

Han skal ha gjort innkjøp av arbeidsjakker, hansker, finlandshetter og to ruller med gaffatape dagen før ranet.

Kort tid etterpå overleverte han utstyret til en av de tre som deltok.

Statsadvokaten ønsker ikke å svare på spørsmål om hvorfor ranerne planla å slå til mot Nergården og kona.

– Dette håper vi å få svar på under rettsaken. Det er ikke til å fostå, sier Nergården.

En helt vanlig dag før ranet

TV 2 har fortalt om dramaet som skjedde hjemme hos ekteparet i Kvarbergvika ved Brumunddal, tilbake i februar 2020.

FORSTÅR IKKE: Hans Olav, som driver salg av spekemat, klarer ikke å finne noe godt svar på hvorfor ranerne slo til mot ham. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Hans Olav satt i godstolen i vinterhagen og snakket med en kamerat på mobilen, da han plutselig hørte et voldsomt smell. Han snudde seg og så tre menn med finlandshetter som slo seg gjennom vinduet.

Han har fortalt at de tok strupetak på ham og truet ham for penger. Senere slo de ham i ansiktet med et brekkjern.

Ekteparet ble bundet fast og kneblet. Men Hans Olav klarte etter hvert å komme seg løs og rømte, mens ranerne romsterte i annen etasje.

Blodig og forslått spurtet han langs mjøstranda. Og til sin store lettelse så han blålysene fra en politibil.

ALVORLIG: Det er en omfattende og alvorlig tiltale statsadvokat, Thorbjørn Klundseter har tatt ut mot de fire mennene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Flere pågrepet samme dag

Det viste seg at kameraten han snakket med på mobilen da ranerne slo til, hadde fattet mistanke ut fra lydene han hørte før samtalen ble brutt.

Han varslet politiet.

Ranerne oppdaget trolig også at politiet var på vei og flyktet uten å få med seg noe utbytte.

Tre av dem ble pågrepet samme kvelden.

TV 2 har kun fått kontakt med advokatene til to av de fire tiltalte, Knut-Henrik Lien og Darija Jamina.

De ønsker ikke å kommentere saken nå.

Rettsaken er berammet til januar.