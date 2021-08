Burn-boksen eksploderte i bilen – produsenten mener det ikke er noe galt

Rinde hadde vært borte fra bilen i to dager da han til sin store overraskelse så at boksen med energidrikken som hadde stått i koppholderen mellom setene hadde eksplodert.

– Boksen eksploderte sikkert på grunn av varmen. Det hadde sprutet Burn utover setene, forteller han.

Etter å ha snakket med mannen som eier butikken der boksen var kjøpt, sjekket Rinde om det stod noe om eksplosjonsfare på boksen. Det gjorde det ikke. Da bestemte han seg for å kontakte Coca-Cola, som distribuerer energidrikken i Norge.

– Damen jeg snakket med hos Cola lo bare, og sa at det hørtes ekstremt spesielt ut. Hun sa at jeg måtte snakke med Monster som er selskapet bak Burn, forteller han.

– Jeg synes det er urimelig

Rinde kontaktet Monster, i håp om å få betalt for rens av de klissete setene.

– Det virker som det er en maskin som svarer på mailene jeg får fra Monster. Jeg føler de bare svarer med et nytt spørsmål, sier han oppgitt.

Rinde kommuniserte fram og tilbake med Monster i flere uker, før han fikk det endelige svaret. Monster fant ikke noe galt på produktet, men tilbydde han en ny Burn som plaster på det klissete såret.

– Det takket jeg pent nei til, og sa at de kunne dele boksen mellom seg i kontorlandskapet, sier Rinde.

– Jeg kunne ikke vente

Kommunikasjonen tok så lang tid at Rinde nå har betalt for vask av bilen av egen lomme.

– Det så jo ikke ut inni der, så jeg kunne ikke vente med å ta det, men jeg føler ikke at den kostnaden skal falle på kundens skuldre. Bildebeviset viser jo åpenbart at boksen har eksplodert.

– Jeg var heldig og hadde en kompis som gjorde det for en billig penge, men jeg opplever ikke at Monster er sitt ansvar bevisst. Jeg vet ikke om de hadde forventet at jeg skulle be om en voldsom sum, men jeg synes det er urimelig at jeg som kunde må stå for kostnaden for noe jeg mener jeg ikke har ansvaret for. De fikk det til å fremstå som jeg skulle ha millioner. Er det sånn at boksen ikke tåler å stå i varmen, må de skrive det tydelig, mener Rinde.

– Som å vinne i lotto på en negativ måte

Førsteamanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo, Alexander H. Sandtorv, sier det er svært sjelden at slik skjer.

– Det jeg tenker umiddelbart er at det kan skje dersom boksen har fått en liten rift, dunk eller svakhet i materialet, og den har ligget i en fryktelig varm bil i solsteiken. Da kan trykket ha blitt så høyt at hele greia har eksplodert på et tidspunkt. Med vanlige sikkerhetsrutiner skal ikke dette skje, men det er lett at boksen får en dunk eller noe sånt. At dette skjer er litt som å vinne i lotto på en negativ måte, sier Sandtorv.

SJELDEN: Kjemiker Alexander H. Sandtorv sier det er sjelden slikt skjer. Foto: TV 2 hjelper deg

Han mener man ikke kan slå fast at dette er en feil fra produsenten.

– Jeg synes på en måte det er litt lettvint å si at det er produsentens skyld. Jeg tror nok dette har med hans spesifikke boks å gjøre. En slik skade kan ha skjedd i butikken eller på vei hjem fra butikken, sier han.

Sandtorv advarer mot at ekstreme temperaturer og energidrikke generelt ikke er særlig lurt.

– Jeg har faktisk opplevd motstykket til dette selv. Hvis du vil ha en iskald brus eller energidrikk og slenger den i frysen, så glemmer du den, så kan den sprenge i fryseren. Vi kan konkludere med at ekstreme temperaturer og brus eller energidrikk ikke er så lurt, sier han.

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med Coca-Cola som distribuerer produktet i Norge. De har sendt forespørselen videre til Monster, som ikke har svart på TV 2 hjelper degs spørsmål.