Fortviler etter skandaleprosjekt

39 luksusleiligheter, 45 fornærmede og underslag av 48 millioner kroner. Det er stikkordene for den omfattende straffesaken som begynner i Oslo tingrett på mandag.

13 år etter at de 39 luksusleilighetene i Brasil ble solgt til 45 håpefulle nordmenn, er de fortsatt ikke registrert som eiere.

Nå må to menn i 60-årene møte i Oslo tingrett, tiltalt for grovt underslag av 48 millioner kroner.

Blant de fornærmede småsparerne er de tidligere sandvolleyballspillerne Tarjei Skarlund og Jørre Kjemperud, som representerte Norge i OL i Beijing i 2008. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Jeg tror jeg har alle kjøperne med meg når jeg sier at dette har vært en veldig belastende periode, sier en av de fornærmede, Kjersti Stærkebye.

BELASTENDE: Kjersti Stærkebye uttaler seg på vegne av de fornærmede. Foto: Privat

– Kjernen er at de sitter igjen uten skjøter og registrert eierskap til leilighetene sine, og at hele eiendommen er pantsatt, sier Øyvind Clausen Bade, bistandsadvokat for de fornærmede.

De to utbyggerne Morten Nedberg og Freddy Botner ble anmeldt i denne saken allerede i 2013. Sammen eide de selskapene Brazilian Realestate AS og Combuco Scandic Contrucao e Incorporacao (CSI), som sto som selger av leilighetene.

– På vegne av Nedberg kan jeg si at han ikke erkjenner straffskyld, og at alle disposisjoner han har gjort i forbindelse med saken, har vært for å ivareta kjøpernes interesser, sier Petar Sekulic, en av Nedbergs to forsvarere.

FERDIGSTILT: Enkelte av kjøperne har valgt å leie ut leilighetene for å begrense de økonomiske tapene. Foto: Skjermdump/Booking.com

Botner forsvares av advokatene Rikard Berg og Morten Grønvigh.

– Han er veldig lei seg for at prosjektet gikk galt, men mener selv at han ikke har begått underslag og nekter straffskyld etter tiltalen, sier Berg.

– Pengene ble nappet ut

Av kontraktene som ble tegnet frem til 2008, fremgikk det at alt av penger skulle bli stående på lukkede klientkontoer frem til overtagelse av leilighetene.

Men pengene ble ifølge tiltalen overført til de to selskapene som Nedberg og Botner eide sammen. Overføringene skjedde parallelt med salgene og ble ifølge tiltalen merket med «kapitalforhøyelse for eierne».

Kjøperne er fortsatt ikke registrert som eiere av leilighetene, men har likevel fått bruksrett. Enkelte leier derfor ut leilighetene sine.

– Vi har bruksrett inntil banken tar leilighetene, antar jeg, sier Kjersti Stærkebye.

– Det var opprinnelig et opplegg der eierne skulle få leieinntekter i regi av utbyggerne. Det ble signert en pool-ordning, men kjøperne fikk ingen ting gjennom den, sier bistandsadvokat Øyvind Clausen Bade.

– Det er jo ikke bare bare å administrere utleie fra Norge. Det er klart at dette har gitt store økonomiske påkjenninger for kjøperne, legger Stærkebye til.

Kjøpsavtalene ble utarbeidet og inngått på samme måte som man ofte gjør det i Norge. Det innebærer at pengene skal stå sperret inntil skjøte er overlevert ny eier.

– Dette skjedde ikke. Pengene ble nappet ut med en gang, sier Clausen Bade.

Pantsatte hele prosjektet

I tillegg ble leilighetskomplekset pantsatt som sikkerhet for et lån i en brasiliansk bank. De norske kjøperne fikk dermed ikke heftelsesfrie skjøter i tråd med avtalen.

– Hele eiendommen som disse leilighetene inngår i er pantsatt til fordel for banken, som også har blitt lurt her, sier Clausen Bade.

Kjersti Stærkebye forteller at hun og de andre kjøperne gleder seg til å få en slutt på saken, som har pågått i årevis.

– Vi trodde dette var trygge investeringer, men så viser det seg at utbyggerne har tatt pengene våre og i tillegg tatt opp store lån i Brasil, sier Kjersti Stærkebye.

Forholdene er begått både i Norge og Brasil, og saken strekker seg helt tilbake til 2006. Det er satt av fire uker til behandling av saken i Oslo tingrett.

– Dette er en omfattende og komplisert sak, i og med at det er forhold som er begått dels i Norge og dels i Brasil. Det er en omfattende bevisførsel og vitneliste, sier politiadvokat Ragnvald Brekke.

Skylder på ansatt i Brasil

Forsvarerteamene sier til TV 2 at begge de tiltalte opplever saken som en personlig belastning.

– Min klient er veldig lei seg for at prosjektet gikk galt, sier forsvarer Rikard Berg.

– Hvorfor gikk dette galt?

– Det er et komplisert spørsmål, men mens ting gikk galt, så satt min klient i Norge uten noen rolle i Brasil. Det er blant annet en lokalt ansatt der nede som har blitt dømt for underslag i Brasil fra utbyggerselskapet (CSI). Det er klart at med sånne lokalt ansatte, så blir ikke ting noe lettere, sier Berg.

– Hva tenker din klient om en eventuell fengselsstraff?

– Om han skulle bli funnet skyldig, tror jeg ikke han risikerer så lang straff, av flere grunner. Det handler om grad av involvering, samtidig som saken har blitt veldig gammel. Saksbehandlingstiden til politiet har vært så til de grader lang. Dette ble anmeldt i 2013, men ting har stått stille veldig lenge, sier Berg.