Dennis Vareide til legen én uke før premieren: – Det ble bare verre og verre

GOD KVELD NORGE (TV 2): Youtuberen forteller at det har vært mye trening med et hode som vet hva det skal gjøre, men en kropp som ikke hører etter.

Om en knapp uke braker det løs med høstens store Skal vi danse-eventyr.

Tolv kjendiser tilbringer nå flere timer om dagen på det berømte dansesenteret, der de finpusser på trinnene og gjør hva de kan for å holde nervene i sjakk.

DRØMMER OM DANS: Simon Nitsche tenker på dansing døgnet rundt. Foto: Espen Solli

– Det er nå det begynner å bli gøy! Nå svinger det liksom litt, og jeg drømmer om dansestegene og at jeg er på danseklubb på Cuba, sier Simon Nitsche (29) til God kveld Norge.

For å unngå skader og for å restituere beina, bruker sportsankeret mye tid på ergometersykkel når han ikke øver på sin første cha-cha-cha sammen med dansepartner Helene Spilling (24).

– Jeg føler at jeg lever som en idrettsutøver, ler han.

Sovnet på bussen

Alejandro Fuentes (33) gir også alt i innspurten, og merker på kroppen at det tar på.

SOVNET: Alejandro Fuentes hviler når han kan mellom danseslagene. Foto: Espen Solli

– Denne helgen er jeg hjemme i Kristiansand for å delta i et bursdagsselskap, og jeg sovna tvert på flybussen, sier han.

Han føler trinnene til hans første dans, wienervals, begynner å sitte, og han er fast bestemt på å kose seg under både øving og premieren.

– Jeg kjenner jeg bruker mange uvante muskler nå, men ting begynner å sitte og falle på plass, sier Fuentes.

Jobber med sin indre Beyoncé

For TV 2-profil Siri Avlesen-Østli (37) har den største utfordringen så langt vært å slippe kontrollen.

BEYONCE: Siri Avlesen-Østli vil slippe seg mer løs. Foto: Espen Solli

– Jeg må ta meg selv mindre seriøst. Man skal være to centimeter unna ansiktet til dansepartneren, og det er uvant. Jeg ønsker å sette meg i karakter uten å le, og jeg jobber med å finne min indre Beyoncé, sier hun.

Avlesen-Østli er mest bekymret for sine egne tanker i forkant av sin første dans, som er salsa.

– Jeg gruer meg til jeg kanskje begynner å tvile på hva jeg kan. Men jeg tror dette blir skikkelig gøy. Alle virker påskrudde og skikkelig flinke, skryter hun.

Uhell med saksa

For Youtuber Dennis Variede (31) er det som oftest konflikten mellom hode og kropp som melder seg.

– Jeg vet hvor jeg skal med armer, bein og holdning, men det er ikke alltid det går, sier han.

Likevel er det uhellet med saksa som har vært mest utfordrende for den blide 31-åringen den siste tiden.

– Jeg klippet neglen på stortåa for kort, slik at jeg måtte til legen. Smertene ble bare verre og verre, og tåa ble blåere og blåere, forteller han.

KLIPPET FEIL: Dennis Vareide må pleie stortåa godt de neste dagene. Foto: Privat.

Nå må han pleie foten godt før premieren.

– Jeg fikk satt to bedøvelsessprøyter for å fjerne hud slik at neglen kan vokse fint ut igjen. Så nå må jeg ta fotbad og bruke kremer, forteller han.

Vareides første dans er cha-cha-cha, og han gruer seg ikke. Men litt nerver kjenner han på.

– Jeg er klar for å få litt kritikk fra dommerne, slår han fast.

Påfyll med vin

Elin Ørjasæter (59) beskriver den siste tiden som en berg-og-dalbane. Hun har roet nervene på puben.

GLEDER SEG: Elin Ørjasæter er overrasket over alt arbeidet som ligger bak. Foto: Espen Solli

– Han i baren ga meg ekstra påfyll med vin fordi han syntes synd på meg. Men nå føler jeg meg oppe, bedyrer den drevne samfunnsdebattanten.

Ørjasæter er meget spent foran neste helgs premiere, og litt i sjokk over hvor mye arbeid som faktisk ligger bak.

– Jeg er overrasket over hvor vanskelig dans er. Jeg trodde man bare måtte være i form, men det tekniske i dans er jo kjempevanskelig! Selv har jeg har handicap i alder, lite treningsbakgrunn, og så er jeg overvektig, sier hun.

Likevel skal Ørjasæter gi alt i sin første dans, som er cha-cha-cha.

– Jeg gruer meg ikke, jeg gleder meg helt vilt!

Årets øvrige deltakere er Anniken Jørgensen, Magnus Moan, Royane Harkati, Joakim Kleven, Iselin Guttormsen, Maren Lundby og Øyvind Sauvik.

Skal vi danse har premiere på TV 2 og TV 2 Play lørdag 28. august.