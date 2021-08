Widerøe-sjefen vil ha el-fly i Norge om få år

Mens elbiler er blitt allemannseie i Norge, og batteriene til bilene får stadig bedre kapasitet – jobber flybransjen med å få god nok teknologi til å kunne sette elektriske fly i drift på kommersielle flyruter.

Og det norske flyselskapet Widerøe har vært blant de første i internasjonal luftfart til å sette konkrete mål om å tilby ruter med el-fly. En viktig årsak er at Norge allerede har et kortbanenett av svært mange små flyplasser ved mindre byer og tettsteder. For det er kun på svært korte ruter man ser for seg at el-fly kan være operative de første årene.

BARE BUSINESS-GJEST: Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen. Foto: Aurora Hovland /tv2

Over fjell og fjord

– Kortbanenettet er ganske spesielt, forteller Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe, i TV 2-programmet Bare business.

– 74 prosent av alle avgangene vi fløy i 2019 er kortere enn 300 km. Det er 30 mil, og det er ikke langt. Vi krysser fjell og fjorder, som det tar timevis å kjøre rundt med bil. Dette nettet er særskilt godt egnet, sier Nilsen.

Flyvninger mellom små flyplasser på Vestlandet og Nord-Norge kan altså være akkurat det som kan fungere med et elektrisk fly. Men også mellom større byer kan det passe med el-fly, forteller Widerøe-sjefen:

– Det er bare å se sørover også. Strekningen Bergen-Stavanger er ikke lang, sier han.

Fem år unna

Og det er ikke veldig mange år å vente for de som vil bestille et sete på en rute med el-fly.

– Vi har satt en ambisjon om at vi skal prøve å sette det første flyet i kommersiell drift i 2026. Men det er åpenbart at det er helt ny teknologi, og det er masse som skal testes. Sikkerheten for en sånn operasjon er helt avgjørende, så om det blir forsinket til 2027 så skal man ikke bli veldig overrasket, sier Widerøe-sjefen.

Tross usikkerhet om når teknologien blir trygg nok – ikke minst for norske værforhold – mener han at hele bransjen må sette konkrete mål hvis det grønne skiftet også skal nå luftfarten.

– Vi kan ikke lage fly. Vi er avhengige av flyprodusenter og motorprodusenter. Og nå ser vi at vi begynner å få gode kolleger i den delen av bransjen som deler de ambisjonene, sier Nilsen.

Små til større fly

De første elektriske flyene i kommersiell drift er også regnet å bli svært små - for 8-10 passasjerer. Det kan også passe for enkelte flyvninger på kortbanenettet i Norge. Men Widerøe-sjefen mener at det ikke vil ta lang tid før el-fly kan romme flere passasjerer, noe som vil gjøre en satsing på el-fly mer attraktivt for bransjen.

– Første generasjons elektriske fly blir små, men vi forventer at når vi passerer 2030 så vil vi se litt større fly - kanskje så mye som 40-50 passasjerer, sier Stein Nilsen.

