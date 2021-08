Den rødgrønne kaoskoalisjonen

VGs «sjokkmåling» bekrefter to ting. Det ene er at valget ikke er over. Borgerlig side ligger omtrent like godt an som vi gjorde på denne tiden i 2017. Det andre er at en eventuell seier for venstresiden betyr det komplette kaos.

På venstresiden er uenigheten stor. Størst av alt om hvem som egentlig skal samarbeide med hvem. Ap vil ha Støre som statsminister.

Senterpartiet vil ha Vedum. Ap vil inn i regjering med SV og Senterpartiet, Senterpartiet vil bare inn i regjering med Ap.

Trond Helleland Foto: Håkon Mosvold Larsen

SV på sin side vil gjerne ha med seg Rødt og MDG. Rødt vil ikke i regjering overhode, men vil likevel samarbeide med alle.

MDG støtter ingen med mindre man innfører full stans i oljeleting.

Vedums strategi har lenge vært å ignorere tallenes tale, og heller late som at Senterpartiet ikke trenger å ta hensyn til kjøttvekta på venstresiden.

Det er en spennende strategi all den tid Senterpartiet på VGs måling er jevnstore med SV, og avhengig av å samarbeide med enten Rødt eller MDG for å sikre flertall.

Det er helt åpenbart at disse partiene kommer til å kreve gjennomslag for sine saker.

Som Rødt-leder Moxnes selv sier «En ting er hva Støre sier før valget. Men blir dette resultatet kommer han ikke utenom Rødt». Han kunne sagt det samme om Vedum.

Det interessante spørsmålet nå er: Hvilke krav er SV, Rødt og MDG enige om å stille til en evt. Støre-regjering?

Jo, det blir høyere skatter, mindre vei, mer innvandring og farvel til verdiskapning.

Høyere skatter

Ap lover at skattene ikke skal øke mer enn ca. 9 milliarder.

Dette faller ikke i god jord hos SV, som vil hardere til verks og krever at Ap skroter garantien sin.

Rødt på sin side krever at staten skal ta inn 48 milliarder mer fra vanlige folk og bedrifter i økt skatt. MDG vil ikke være stort dårligere med 35 milliarder kroner.

Nye, store veiprosjekter, som Senterpartiet liker å si at de er for, kan Vedum bare glemme når han er avhengig av SV, Rødt og MDG.

Fergefri E39 og motorveiprosjekter skal skrotes. Bare SV alene vil droppe veiprosjekter til totalt 450 milliarder kroner.

Mens samferdselsbudsjettet har blitt doblet siden Høyre tok over i 2013, ligger samferdsel an til å bli den store taperen i den rødgrønne kaoskoalisjonen.

Jeg tror både SV, MDG og Rødt mener alvor når de går mot veiprosjekter. Det betyr at kompromisset på venstresiden vil være mindre vei enn det folk får med Høyre ved rattet.

Det er dårlig nytt for alle som er opptatt av å knytte by og bygd tettere sammen med god infrastruktur.

Mer innvandring

Høyre i regjering fører en streng og bærekraftig innvandringspolitikk. Vi skal gi beskyttelse til de som trenger det, integrere de vi tar imot på en god måte, men politikken skal være konsekvent og vi skal ikke ta inn flere enn vi til enhver tid klarer å integrere godt.

Med SV, Rødt og MDG forsvinner alle forestillinger om noen form for fornuftig og konsekvent innvandringspolitikk ut av vinduet.

Samtlige lover å ta inn langt flere enn hva som er bærekraftig over tid. Selv Arbeiderpartiet lover å ta inn flere kvoteflyktninger enn vi gjør i dag.

I tillegg er det verdt å merke seg at hver gang det oppstår en situasjon andre steder i verden står rødgrønne politikere i kø for å kreve at Norge skal ta inn enda flere, og det skal så klart ikke gå utover antallet kvoteflyktninger vi allerede har forpliktet oss til.

Farvel til verdiskaping

De fleste politikere krever gjennomslag for å gi støtte.

Dette er også tilfellet for SV, Rødt og MDG. Dette er partier som lover enorme økninger i ulike velferdsgoder, samtidig som inntektene skal strupes.

Olje og lakseoppdrett er fy, så det skal vi ikke drive med til tross for at dette er våre to desidert største næringer.

Heldigvis for Vedum kan han i hvert fall få støtte fra Rødt og SV til å skrote EØS-avtalen, slik at resten av næringslivet også får slite litt.

Det hersker kaos på rødgrønn side. Det eneste vi vet er at Vedum og Støre vil måtte gi etter for kravene fra SV, og trolig også fra Rødt og MDG.

Et borgerlig flertall derimot betyr lavere skatt, flere i jobb og vi vil aldri sette EØS-avtalen i spill.

I tiden etter korona fortjener Norge stabilitet, ikke et politisk eksperiment.

