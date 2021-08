Vil ha bensinpris som kan gå over 20 kroner: – Det er greit

DOMBÅS (TV 2): Arbeiderpartiet vil øke bensin- og dieselprisene, men gi rabatt til kommuner med dårlig ladestruktur for elbiler.

På valgkampturné gjennom Gudbrandsdalen suser Jonas Gahr Støre og hans følge forbi bensinstasjoner med stadig høyere pumpepriser. Snart kan pumpeprisen passere 20 kroner per liter.

I høst går Støre til valg på å øke avgiften på klimagassen CO2, også for bensin og diesel til personbiler. Og selv om Støre vil øke avgiften mindre enn dagens regjeringspartier, kommer folk til å merke det på pumpeprisen.

– Det er et viktig prinsipp at forurenser skal betale, sier Jonas Gahr Støre under et stopp på en bensinstasjon på Dombås.

Slik kan avgiften øke

På forespørsel fra TV 2 har NAF beregnet hvordan CO2-avgiften vil øke med noen av partienes forslag. I alle eksemplene er sjansene store for at pumpeprisen etter valget vil passere 20 kroner per liter.

Drivstoff Parti 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 CO2-avgift per liter bensin Ap 1,71 kr 1,80 kr 1,89 kr 1,98 kr 2,08 kr 2,29 kr 2,52 kr 2,77 kr 3,05 kr 3,35 kr Sp 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr 1,51 kr H+V+KrF 1,71 kr 1,96 kr 2,25 kr 2,57 kr 2,94 kr 3,37 kr 3,86 kr 4,42 kr 5,06 kr 5,80 kr MDG 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr 6,71 kr CO2-avgift per liter diesel Ap 2,14 kr 2,45 kr 2,81 kr 3,21 kr 3,68 kr 4,21 kr 4,83 kr 5,53 kr 6,33 kr 7,25 kr Sp 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr 1,78 kr MDG 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr 7,14 kr H+V+KrF 1,98 kr 2,26 kr 2,59 kr 2,96 kr 3,39 kr 3,87 kr 4,43 kr 5,07 kr 5,81 kr 6,64 kr

– Regjeringen vil øke prisen med rundt fire kroner, Ap rundt to kroner og MDG ønsker fem kroners økning. Så nesten uansett hvilket alternativ som vinner valget, så må folk regne med at pumpeprisen kommer til å øke, sier ansvarlig for myndighetskontakt, Thor-Egil Braadland, i NAF.

Støre forsvarer økning

Jonas Gahr Støre, som selv eier og kjører en liten elbil og en hybridbil, sier utviklingen er ønsket og nødvendig.

– Er det rimelig at folk skal måtte betale 20 kroner literen?

– Ja, det er den prisen som er på drivstoff i dag. Det er den kostnaden det er. Sånn er det.

– Men synes du det er greit?

– Ja, jeg synes det, sier Støre.

Vil belønne innbyggere i kommuner uten elbil-ladere

Men Arbeiderpartiet vil også vedta en rabatt for bilbrukere som fyller bensin og diesel i kommuner som ikke har utbygget infrastruktur for lading av elbiler.

– Nå er det 100 kommuner omtrent som ikke har ladestasjoner. Vi setter av penger til å sikre at alle kommuner får, men det er ikke nok at alle kommuner får én, de må få flere ladestasjoner. Og folk i distriktene har jo ofte naturlig muligheter til å lade nesten bedre enn i storbyene fordi de kanskje har en garasje eller et hus de kan koble til.

– Da vil man jo på én side av en kommunegrense kunne få lavere pumpepris enn på den andre siden?

– Ja, det vil være noen kommuner hvor du kan si det. Hvorvidt det kommer til å føre til at folk kjører langt for å få noen øre mindre på pumpen.... Sånt er alltid en avgrensing og utfrodring, sier Støre.

ADVARER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener Aps bygderabatt er latterlig.

– Hver eneste trailersjåfør i dette landet kommer til å fylle drivstoff der det er billigst. Derfor må vi ha en felles politikk i hele landet, og det må lønne seg å velge grønt, sier Rotevatn.