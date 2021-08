Hevngjerrig «kantinebit*h» skapte cannabis-kaos under militærøvelse

Midt under en gedigen militærøvelse i juni i 2018, begynte flere kanadiske soldater å føle seg uvel.

Saniteten mistenkte først at soldatene var blitt overopphetet og fått solstikk.

FYRER LØS: Soldater i Royal Canadian Artillery School under liveøvelsen Exercise Common Gunner. Foto: Genevieve Lapointe

Ingen visste at cupcakene de hadde fått av korporal Chelsea Cogswell var fulle av cannabis.

Nå risikerer hun fem år i et militært fengsel, melder CBC News.

En militær dommer annonserte onsdag at Cogswell «utover enhver tvil» tilsatte cannabis i cupcakene.

I avhør skal Cogswell ha fortalt at hun var lei av troppen sin og ventet på å bli overført til en annen enhet.

Hun viste til at medsoldatene kalte henne «kantine-bitchen», ettersom hun var ansvarlig for den mobile messa under øvelsen.

I retten erklærte Cogswell, som har vært i militæret siden 2011, seg uskyldig.

Påtalemyndighetene mener derimot at hennes handlinger utsatte medsoldatene for en «betydelig risiko i et allerede risikabelt opplæringsscenario».

De mener også at hun krenket integriteten til sine kolleger, deriblant en medsoldat som tidligere hadde slitt med rusproblemer, ved å gi dem narkotika uten at de visste det.

«Flere av de berørte soldatene kunne ikke håndtere våpen eller utføre øvelser i forbindelse med eksplosiver. Denne ettermiddagen måtte de berørte soldatene få behandling av en lege, og militærpolitiet ble tilkalt,» skriver militærdommer Sandra Sukstorf i rettsdokumentene.

Fullt kaos i frontlinja

Det var under den tre uker lange våpenøvelsen Exercise Common Gunner i New Brunswick at flere av soldatene i troppen W Battery i Royal Regiment of the Canadian Artillery School måtte trekke seg.

I retten vitnet flere av dem, og fortalte at de følte seg fjerne, paranoide, slappe og forvirrede etter at de hadde spist de gratis cupcakene de hadde fått utdelt i lunsjen.

Mens noen soldater var helt ute av stand til å håndtere våpnene sine, opplevde en annen at han ble dehydrert og «spaced out».

Da han gikk tilbake til frontlinja, så han en medsoldat, som også hadde spist cupcakes, forsøkte å lade en kanon til tross for at lokket fortsatt var på.

«Alle medlemmene av W Battery, bortsett fra én, spiste cupcakene, og opplevde symptomer som dehydrering, overoppheting, tretthet, forvirring, munntørrhet og paranoia,» står det i rettsdokumentene.

Fem dager senere kunne urinprøver bekrefte at fem av soldatene hadde fått i seg forskjellige mengder THC, som er hovedvirkestoffet i cannabis.

En cupcakeform som ble funnet på området ble analysert, og viste også klare tegn til at cupcaken hadde inneholdt det narkotiske stoffet.

Straffeutmålingen finner sted 16. november.

Chelsea Cogswell har foreløpig ikke kommentert dommen.