Amanda-aktuelle «Odda»: – Jeg trodde ikke jeg ble spurt om å gjøre det igjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Odd-Magnus Williamson (40) er overrasket over at han skal få lede Amandautdelingen for andre året på rad.

I helgen skal norsk film hylles og premieres når den prestisjefylte «Amandaprisen» går av stabelen i Haugesund.

Og i år som i fjor er det komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson som skal lose publikum og seere gjennom det hele – også denne gangen med en solid kombinasjon av «hosting og roasting», altså programledelse og vitser.

– Jeg er litt stolt av akkurat det. Da jeg «hosta» Amanda i fjor, var det kanskje litt hardere enn det som har vært gjort før, det var en del «roasting», så jeg tenkte at jeg blir sikkert ikke spurt om å gjøre det igjen. Men så ble jeg det, og da ble jeg begeistra, sier Williamson til God kveld Norge.

Med «roasting» menes, ifølge Wikipedia, vitser og hyllester, men også humoristiske fornærmelser, rettet mot de tilstedeværende gjestene.

AMANDAPRISEN 2020: Vitsene satt løst da Odd-Magnus Williamson ledet prisutdelingen i fjor. I år skal han gjenta suksessen. Foto: Jan Kåre Ness

– Jeg er ikke like tøff som Ricky Gervais, men vi er jo et litt mindre land og det er ikke så mye å ta av, så det er litt snillere. Men det var noen sure tryner i fjor altså, sier han med et smil.

Komikeren tar med seg kona Tinashe Williamson (36) til Haugesund, mens døtrene India (11) og Ziggy (3) blir værende i Oslo.

– Tinashe blir med, så veit jeg ikke hvor vi gjør av barna, sier han spøkefullt.

Romantiker

I mai var det seks år siden han giftet seg med sin kjære. Men Williamson synes det er et annet jubileum som er vel så viktig å markere.

– I oktober er det ti-årsjubileum for.. *lager plystrelyd*. Ti år med «bænging», sier han stolt.

Men selv om paret ser tilsynelatende svært lykkelige ut på sosiale medier, bedyrer han at de er som de fleste andre.

– Vi er som vanlige folk, vi. Krangler og holder på. Men så er det jo kjærlighet i bunnen, sier han.

Kjærlighet og ærlighet, skal vi tro komikeren, for kona kommer ifølge Williamson alltid med samme kommentar før han skal på scenen:

– Ikke drit deg ut, husk at du representerer oss begge.