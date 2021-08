Bidrar ikke til annet enn god samvittighet for oss selv

SV ønsker at flere flyktninger skal komme til Norge, og Ap har døren på gløtt. Vi har en plikt til å hjelpe mennesker på flukt med beskyttelsesbehov, men vi må unngå en ny massiv migrasjon mot vesten.

Situasjonen er dramatisk og uforutsigbar i Afghanistan.

Taliban har møtt liten eller ingen motstand fra myndighetsstyrkene og har erklært at «krigen er over». Men SVs løsning vil ikke bidra til å hjelpe så mange som vi egentlig kan hjelpe.

Norge fikk nylig på plass et hastemøte i FNs sikkerhetsråd. Rådet er samstemt om tydelige budskap til Taliban om behov for umiddelbar slutt på volden og for å beskytte sivile, særlig kvinner og barn.

Taliban varsler amnesti. Den politiske ledelsen som sitter i forhandlinger med den afghanske regjeringen i Qatar, hevder de ønsker å danne er islamsk stat der kvinner skal ha rett til utdanning og kunne jobbe.

Sikkerhetsrådet understreker også viktigheten av å opprette lov og orden og adressere det maktvakuumet som oppstod etter at afghanske sikkerhetsstyrker kollapset og sentralregjeringen falt fra hverandre.

Verden må samle seg

Verden må nå samle seg om budskap som stiller krav til en afghansk overgangsregjering. Menneskerettigheter og humanitærretten må her stå helt sentralt.

Flere har akutt behov for husly, mat og medisiner.

Det er mange mennesker på flukt, og mange flykter til nabolandene.

Norge har i år allerede bevilget 1,5 milliarder kroner til Verdens matvareprogram og FNs høykommissær for flyktninger.

Det er en økning på 800 millioner kroner fra i fjor, og skal nettopp gjøre det mulig for organisasjonene å kunne reagere og hjelpe raskt i situasjoner som den som nå er under utvikling i Afghanistan. USA har bevilget 4,4 mrd.

Det er viktig at all bistand nå møter de reelle utfordringene som oppstår, og sørge for best mulige løsninger.

Nærområdene

Hjelp i nærområdene virker. Vi må strekke oss langt for å hindre at mennesker velger å flykte til andre verdensdeler.

80 millioner mennesker er i dag allerede på flukt, og 85 prosent av disse søker tilflukt i naboland.

Det er ofte de med størst beskyttelsesbehov. De som tar reisen over til Europa er ofte mer resurssterke. De viser FNs egen undersøkelse.

Utfordringene i Afghanistan er store. Likevel, konsekvensene vil bli dramatiske om verden får en milliard flyktninger slik Egeland i Flyktninghjelpen frykter.

Det er på høy tid at verden får øynene opp og bidrar til å redusere migrasjonspresset.

Diskusjonen her hjemme handler så alt for ofte om det er det å ta imot 3000, 5000 eller 10 000 kvoteflyktninger som er det rette.

Poenget er det ikke er denne hjelpen som hjelper flest mennesker, uansett hvilke behov de har.

Asylinstituttet legger opp til dødelige reiser og bidrar ikke til annet enn god samvittighet for oss selv.

Vi må hjelpe i nærområdene og vi trener en streng, forutsigbar og trygg asyl og innvandringspolitikk

