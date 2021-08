Denne kjendisen vinner «Skal vi danse» ifølge bettingselskapene

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Skal vi danse»-kjendisene er klar for parketten om én uke - dette er bettingselskapenes favoritt.

Det nærmer seg en ny sesong av «Skal vi danse» der en ny gruppe kjendiser skal få svinge seg på parketten.

Flere bettingselskaper har nå satt sin odds på de ulike deltakerne, og flere av selskapene er enige om hvem som blir årets vinner av «Skal vi danse».

Både Betsson, Betsafe og Nordicbet mener nemlig at sportsanker i TV 2, Simon Nitsche (29), vinner årets sesong.

Pressebilder. Skal vi Danse 2021 Promodag 1/2 Nydalen Foto: Espen Solli

– Tror det vil komme overraskelser

Oddssetterne er ganske sikre på Nitsche og gir deg 3.65 ganger pengene tilbake dersom du setter sparepengene dine på 29-åringen.

Selv mener Nitsche at det er for tidlig å snakke om en seier i august:

– Det legger litt ekstra press på meg. Men jeg liker ekstra press, for da blir jeg skjerpet, sier han.

Nitsche forteller til God kveld Norge at han og dansepartner Helene Spilling har en regel om at de ikke skal snakke om bettinglistene, men han har likevel sett noen av dem.

– Kompisene mine mener jeg har fått et favorittstempel og at jeg må ta vare på det, sier han og fortsetter:

– Jeg tenker at det er litt fingern opp i været, for det er så mange gode kandidater til å vinne. Jeg tror det vil komme overraskelser, forklarer han.

Den siste uken har sportsankeren smugtittet litt på de andre deltakernes treninger. Basert på det han har sett mener Nitsche at det blir et høyt nivå i år og at det er flere deltakere som mener alvor denne sesongen.

Peker ut en annen vinner

Skal vi tro bettingselskapene havner influenser og forfatter Anniken Jørgensen på en andreplass med 3.75 i odds, og artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45) på en tredjeplass med 5.00 i odds.

Foto: Skjermdump Betsafe

Norsk Tipping satser på en helt annen vinner enn Nitsche, og har derimot plassert «Vinni» på toppen av bettinglisten sin.

På bunn av tabellen, og den som er ansett for å ha lavest sannsynlighet til å vinne dansekonkurransen, havner kommentator og dosent ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter (59).

Hun er satt opp med 28.00 og 60.00 i odds hos de ulike bettingselskapene.

«Merr» blandt travhestene

Ørjasæter tar det ikke tungt at hun har havnet på bunn på bettinglistene.

– Basert på CV-en min synes jeg det er en god vurdering. Jeg ville også plassert meg på bunn, men jeg har tenkt at de skal tape pengene sine da, ler hun.

59-åringen understreker at hun ser på det som en stor seier å være på en bettingliste for dans.

– Betting forbinder jeg med travhester, og at en gammel «merr» som meg i det hele tatt befinner seg på en liste med alle travhestene er sykt gøy, sier Ørjasæter til God kveld Norge.

Hun har satt seg to mål med «Skal vi danse»-deltakelsen: å ha det gøy og å komme i form.

TYDELIGE MÅL: Elin Ørjasæter har satt seg to mål med deltakelsen i «Skal vi danse»: ha det gøy og komme i form. Foto: Espen Solli

– Jeg har aldri drevet med idrett, jeg er i risikogruppe for diabetes og overvektig. Den siste tiden har jeg tatt heisen til andre etasje. Dette er min sjanse til å komme i form, forteller hun.

Ørjasæter forteller at hun gjennom årene bare har satset på hodet og ikke gjort noen form for idrett. Men etter hun takket ja til «Skal vi danse» har hun vært på tredemøllen på Lille Helsehuset i Larvik gjennom hele sommeren.

– Mannen min er sprek, og han har mast på meg i 30 år om å trene. Men det var altså «Skal vi danse» som skulle til for at jeg skulle trene, sier Ørjasæter.

– Satt meg et barnslig mål

Nitsche tørr ikke spå en «Skal vi danse»-vinner i august, men har likevel pekt seg ut en deltaker som har overrasket han.

– Jeg er imponert over Maren Lundby. Vi trener sammen på kvelden og terper på hverandre. Hun jobber bra, sier 29-åringen.

Sportsankeren har også satt seg et personlig mål i «Skal vi danse»:

– Jeg har satt meg et barnslig mål om å hvert fall komme meg til Halloween-uka med kostymer, ler han.

– Og bli så god at jeg kan oppsøke klubber i utlandet på ferie, og overraske ved å by noen opp på en salsa som ikke er helt «bamseklubben».