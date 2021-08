Atlético Madrid-stjernen tatoverte motstanderens logo på armen

Se Atlético Madrid - Elche på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag fra klokken 19:00.

Når Atlético Madrid tar imot Elche på Wanda Metropolitano, blir det nok en ekstra spesiell kveld for familien Ñíguez.

Atlético Madrid-stjernen Saúl og hans slekt har nemlig dype røtter også hos det gjestende laget, som tar fatt på sin andre strake sesong i LaLiga etter opprykket i 2020.

Saúl har en todelt tatovering på armen, som består av logoen til Atlético Madrid og Elche. 26-åringen spilte barnefotball i Elche fram til han var elleve år. Hans far, best kjent som Boria, var en populær spiss i klubben på 80-tallet, og i tillegg har hans to brødre, Aaron og Jony, spilt over 80 A-lagskamper for Elche.

Saúl er for de aller fleste kjent som en av Atlético Madrids viktigste spillere. Midtbanespilleren fikk sin debut for de rødhvite i 2012, og har siden spilt 338 kamper for klubben. Han har vunnet LaLiga, Copa del Rey og Europa League med "Los Colchoneros". Hans solide innsats for klubben ble i 2017 belønnet med en niårskontrakt i den spanske hovedstaden.

Men hvis vi ser tilbake på historien hans, er det kanskje ikke så rart at han har valgt å ta en tatovering av klubbemblemet til søndagens motstander. Elche er nemlig en klubb som har en stor plass i 26-åringens hjerte.

Ble med på trening

Da han var yngre, pleide hans far å ta ham med til treningsanlegget hvor Elche-spillerne trente. Den vesle gutten fikk skyte på målvaktene og føle på stemningen rundt A-laget. Hele familien hadde også sesongkort på Estadio Manuel Martinez Valero, som tar over 30 000 tilskuere.

- Allerede da var han en vinner. Det var noe han hadde i seg. Han var ambisiøs, sier hans far, Boria, i et intervju med El País.

Som elleveåring tok spanjolen turen videre til Real Madrid-akademiet. Etter ett år i hvitt, kom Atlético Madrid på banen og hentet ham. Med unntak av et låneopphold i Rayo Vallecano, har han tilbrakt hele sin karriere i Atlético Madrid.

- Min sønn glemmer aldri hvor han kommer fra. Det er derfor han har en tatovering av Elche og Atlético Madrid. Det er en veldig spesiell kamp for oss. Folk i Elche gleder seg til å se ham, fortsetter stjernespillerens far.

Ønsker å dra tilbake

Selv har Saúl aldri lagt skjul på at han en dag ønsker å dra tilbake til Elche. Det er åpenbart at han bryr seg om byen. For ett år siden opprettet han, sammen med sin bror Aaron, en klubb for barn og unge, kalt Club Costa City. Håpet er at spillerne skal få en fin karriere.

- Jeg vil dra tilbake for å gi dem stabilitet. Jeg ønsker å hjelpe dem med mine erfaringer, enten som trener, sportsdirektør eller president, har han tidligere uttalt til den spanske avisen Marca.

Men inntil videre skal han fortsette å kjempe om titler med Atlético Madrid. Denne sommeren har han blitt ryktet til andre klubber i Spania og England, men det meste tyder på at han blir.

Leder for den norske supporterklubben til Atlético Madrid, Alexander Larsen, er full av lovord om 26-åringen.

- Han er som en supporter som spiller på banen. Vi føler at han er en av våre egne. Det er en spiller som virkelig elsker klubben, sier han.

Larsen håper at midtbanespilleren blir værende i klubben i mange år til.

- Jeg tror heller ikke at han drar. Det ser ikke ut som at det er noen konkrete bud ennå. Han er en ekte Atlético Madrid-spiller, sier han.