Eksperten mener flere tusen gjør lånetabbe: – Penger rett i lomma

Nesten 21.000 studenter har ikke bedt om maksimalt lån og stipend når de har søkt hos Lånekassen i år. Det tallet vil trolig stige frem til søknadsfristen går ut i november.

– Det kan være ulike årsaker til dette, men det er nok en god del studenter som tenker at de ikke har behov for pengene under studietiden, og derfor takker nei, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Til dem har hun en klar oppfordring.

– Disse studentene ser trolig ikke hvilke muligheter lånet kan gi deg noen år senere.

STUDIETID: Fadderuken er i gang i Nygårdsparken i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Kjempefin start

For de aller fleste går hele studielånet og stipendet til utgifter under selve studietiden. Dersom du imidlertid har noe til overs, oppfordrer forbrukerøkonomen til å sette pengene på en høyrentekonto eller BSU dersom du har skattbar inntekt.

Etter studietiden er det mange som ønsker å kjøpe sin første bolig, og ved boligkjøp er det behov for egenkapital.

– Har du da klart å spare deler eller hele studielånet under studietiden har du en kjempefin start på egenkapitalen som er nødvendig å ha med seg inn i boligmarkedet, sier hun.

Med lån i Lånekassen følger det også med sosiale ordninger, som gratis gjeldsforsikring ved uførhet og død. Det betyr at hele eller deler av gjelden kan bli slettet hvis du blir ufør. Hvis du dør, blir hele gjelden slettet.

Olsen minner om at lånet, i liket med andre lån, må tilbakebetales, men at det er mye billigere enn mange andre lån.

FORBRUK: I stedet for at studielånet går til høyere forbruk, oppfordrer Thea Olsen studenter som har mulighet til å sette inn penger på en høyrentekonto. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Svært gunstig

Olsen forteller at lånet du får hos Lånekassen historisk sett er det mest gunstige lånet du kan ta.

– Først og fremst er det svært lav rente på lånet. I tillegg er studielånet rente- og avdragsfritt mens du studerer fulltid. Du betaler derfor ingenting for lånet under selve studietiden, sier hun.

40 prosent av lånet kan også bli omgjort til stipend ved fullført utdannelse.

Studerer du på fulltid og søker maksimalt lån og stipend på 126.357 kroner betyr det at du kan få omgjort litt over 50.000 kroner i stipend.

– Dette er penger du får rett i lomma, sier Olsen.

Hun minner samtidig om at det er viktig å være klar over kravene som ligger til grunn for at lånet skal kunne bli gjort om til stipend.

– Det er også viktig å huske på at du ikke bruker pengene med mindre du har behov for dem. Pengene må ikke gå til et høyere forbruk.

Fra lån til stipend

Lånekassen opplyser til TV 2 at de så langt dette studieåret har fått inn 233.000 søknader om stipend og lån fra studenter.

91 prosent har søkt om fullt lån og stipend.

7 prosent har søkt om kun stipend.

2 prosent har søkt om stipend pluss redusert lån.

40 prosent av studielånet kan omgjøres til stipend i etterkant, så lenge du oppfyller vilkårene.

– For å ha rett på omgjøring til stipend, må du bo borte fra foreldrene dine, bestå utdanningen din og ha inntekt og formue under grensene i forskriftene, sier Hanne Bjertnes, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen.

Fristen for å søke om eller be om endring av stipend og lån er 15. november.