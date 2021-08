Græsvik: – Godt å være tilbake

Fredag morgen klokken 08.19 landet et fly med norske evakuerte fra Afghanistan på Oslo Lufthavn.

Om bord var blant annet TV 2-reporter Fredrik Græsvik og NRK-korrespondent Yama Wolasmal.

– Det er godt å være tilbake. Det var også riktig å reise ned da vi gjorde det. Jeg skulle ønske det var like lett for de afghanerne som skal ut å komme seg ut, sier Græsvik.

Dramatikk

Han beskriver noen dramatisk dager.

– Det var dramatisk på slutten. Det var kamper noen steder, blant annet der jeg var, det første halvannet døgnet. Jeg er forsåvidt vant til det. Den største usikkerheten ligger nok hos afghanerne og hva som skjer videre, sier Græsvik.

Han beskriver det som nå skjer i Afghanistan som en tragedie.

– Jeg skulle gjerne vært der lenger og rapporter om det som skjer, men jeg skjønner at TV 2 med det arbeidsgiveransvaret de har ønsket å hente meg ut, sier han.

Græsvik sier han ikke selv følge seg direkte truet.

– Jeg var selv i kontakt med Taliban, og de virket ikke å ha noe imot at vi var der. Det er nok en større fare for lokalbefolkningen. Jeg lurer nå på hvordan Taliban vil oppføre seg videre, sier han.

Skal finne en seng

Han er frustrert over at det flys halvfulle fly ut av landet.

– Det er synd det ikke er større logisikkapparat på plass på bakken der, slik at man får fylt opp flyene og evakuert flere. Det er trist å se Afghanistan falle tilbake i et slikt mørke, som vi hadde håpet at de var kommet ut av, sier han.

Planen videre fredag, er å finne seg en seng å sove i.

– Helst et sted det ikke er skyting hele natten. Det blir fint, sier han.