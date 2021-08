Arteta om Ødegaard-signeringen: – Han er et unikt talent

Bare noen måneder etter at låneoppholdet med Arsenal var over, er Martin Ødegaard tilbake i klubben på en permanent avtale.

Overgangen ble bekreftet av Arsenal fredag. Nordmannen koster klubben rundt 371 millioner kroner i overgangssum, ifølge BBC.

ÅTTER: Martin Ødegaard. Foto: arsenal.com

Det er den største summen brukt på en norsk fotballspiller noensinne.

Sander Berges overgang fra Genk til Sheffield United i 2020 var den forrige rekordsummen. Han ble kjøpt for nærmere 220 millioner kroner.

Arsenal-trener Mikel Arteta tok sjansen på Ødegaard i januarvinduet i 2020. Da ble han hentet på lån fra Real Madrid. Nå skal han være i London-klubbene de fem neste årene.

– Et unikt talent

Kort tid etter bekreftelsen på at Ødegaard er klar for Arsenal permanent, møtte Arteta pressen.

– Han gjør oss bedre, vi trengte flere alternativ og mer kreativitet, og spillere som kan være rollemodeller i denne fotballklubben. Han er fremdeles en ung spiller, men han har allerede stor erfaring og er et unikt talent med tanke på måten vi ønsker å spille, sa en storfornøyd Arteta.

Og slo fast:

– Jeg er henrykt over at klubben klarte å hente ham og at vi nå fikk Martin hit på en permanent avtale, ifølge BBC.

Martin Ødegaard har fått trøye nummer åtte i Arsenal. Selv om Ødegaard og keeperen Aaron Ramsdale nå er hentet til Emirates, utelukker ikke Arteta enda mer aktivitet før overgangsvinduet stenger ved midnatt 31. august.

– Det er fremdeles elleve dager igjen, og fremdeles avtaler som kan gjennomføres. Samtidig er det spillere i troppen her som det vil være vanskelig å gi spilletid til, poengterte han.

TILBAKE I LONDON - PERMANENT: Martin Ødegaard (22). Foto: arsenal.com

Arteta medgir at de store summene Arsenal har brukt på nye spillere denne sesongen, bidrar til å øke presset på ham som manager og Arsenal som klubb.

Ramsdale ble Arsenals femte spillerkjøp denne sommeren. Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White og fredagens overgang for Ødegaard er de fire andre spillerne Arteta har hentet inn så langt.

– Det gjør det. Vi får se hvor vi ender til slutt. Det er vel sju spillere som har forlatt klubben, og fem har kommet inn. Vi gjør det på den riktige måten og er opptatt av å være stabile. Det er en klar indikasjon på det vi gjør. Vi signerer spillere i alderen 21 til 23 år, og det forteller om prosjektet vi bygger her, sa han.

Ødegaard fikk 20 kamper og scoret to mål for Arsenal vinteren og våren 2021.

Han scoret i to strake kamper over tre dager i mars. Først i 3-1-seieren over Olympiakos borte, og deretter ble det ny scoring i byderbyet mot Tottenham. Han startet ni kamper og kom inn i fem.

Covid-19-trøbbel

Arsenal opplyste at stjerneduoen Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette begge mistet seriestarten mot Brentford grunnet positive koronatester.

Den islandske keeperen Alex Runarsson var også smittet. I ettertid har Willian testet positivt. Arsenal tapte kampen mot Brentford 0-2.

Nå skal de forsøke å slå tilbake mot Chelsea søndag. Det er uklart om Aubameyang blir spilleklar, mens Lacazette er uaktuell.

– Vi har hatt noen tøffe dager, for å være ærlig. Lacazette har fremdeles ikke trent, så han har hatt det ille. Auba gjennomførte en trening torsdag, opplyste spanjolen.

– Men det er mye usikkerhet. Jeg kan ikke gi dere så mange nyheter, fordi jeg vet ikke. Jeg vet ikke om disse spillerne er i stand til å kunne trene de neste timene, sukket han.

Arteta håper på å kunne slå tilbake etter nederlaget mot Brentford i London-derbyet mot Chelsea. Den kampen kommer forøvrig for tidlig for Martin Ødegaard.

– Etter et nederlag er alltid den beste måten å vinne fotballkamper igjen. Når du vinner kamper, skapes det energi og selvtillit. Vårt fokus er å prestere best mulig, så vil resultatet bli en konsekvens av det vi presterer, konkluderte Arteta.

– Jeg har hatt større utfordringer siden jeg kom hit for 18 måneder siden. Det har skjedd mye, minnet han om.