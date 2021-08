Den gjorde comeback i fjor, etter å ha vært borte fra markedet i fire år. Og sjelden har et generasjonsskifte vært større enn det vi da så på Land Rover Defender.

Der "originalen" etter hvert ble både gammel og frakjørt, er dagens Defender en mye mer moderne konstruksjon. Land Rover begynte rett og slett helt på nytt – samtidig som de tok med seg mange designdetaljer fra originalen.

Så langt har vi fått to utgaver av Defender, tredørs 90 og femdørs 110. Men det er ingen hemmelighet at Land Rover jobber med en tredje versjon.

Den skal alt å dømme hete 130. Ifølge en intern presentasjon som har lekket ut til media, skal bilen være klar for produksjon neste år.

Diger og karakteristisk front, her er det ingen tvil om hvem som kommer.

En av de største SUV-ene

Defender 130 har nylig blitt sett ute på test i Tyskland. Den er sterkt kamuflert, men det er overhodet ikke noe problem å se hva dette er.

Karosseriet er nemlig tilsynelatende helt identisk med 110-versjonen, til vi kommer til bakakselen. Det bakre overhenget er forlenget med hele 34 centimeter.

Med det er Defender 130 hele 5,1 meter lang, dermed snakker vi en av de største SUV-ene på markedet.

Hadde du denne, var du kongen i gata

Land Rover skal gjøre Defender til en liten familie biler, der 130-utgaven skal trone på toppen.

En klasse for seg selv

Den ekstra plassen gjør at det er mulig å få inn hele åtte seter. Uten at det er offisielt ennå, regner vi med at konfigurasjonen her er 2+3+3.

Helt fra nye Defender ble lansert, har det vært klart at Land Rover ønsker at bilen skal fylle flere nisjer. 130-utgaven skal ikke bare være den største, dette skal også være den mest luksuriøse versjonen. Det skal også gjenspeile seg i prislappen. Ambisjonen er å hente kunder fra premium-konkurrentene.

Merkevaren er sterk, samtidig som designet skiller seg ut fra det meste annet. Her har Defender og G-Klasse fra Mercedes langt på vei en nisje helt for seg selv.

Dette er ladbar luksus fra Range Rover

Interiøret er robust, samtidig det er fullt av særpreg.

Gedigent varerom

I tillegg til bensin- og dieselmotorer vil ladbar hybrid-drivlinje helt sikkert være på plass her. Jaguar Land Rover-konsernet er i likhet med mange andre i full gang med å elektrifisere modellutvalget sitt.

I Norge kommer dette garantert til å bli en kostbar bil. Slik sett er nok en varebilutgave med to seter og skillevegg det som eventuelt kan bidra til noe salg av betydning. Da bør jo også varerommet bli temmelig gedigent.

Det ryktes forresten også at Land Rover har en pickup-versjon på gang. Men hvor langt unna den eventuelt er, er så langt uklart.

Se offisiell video av Land Rover Defender under: