USA: Treåring skutt og drept av femåring

Ei tre år gammel jente døde forrige uke i Bena i den amerikanske delstaten Minnesota.

Hun ble ifølge ABC News skutt og drept av en femåring.

Ifølge politiet ble jenta rammet av et «utilsiktet skudd» fra et skytevåpen, og det var femåringen som trykket på avtrekkeren.

Kunne ikke reddes

I en pressemelding på Facebook skriver politiet i Cass County at de fikk et nødanrop klokka 03.50 natt til fredag forrige uke.

Den tre år gamle jenta ble kjørt mot sykehuset Essentia Health Deer River Hospital & Clinic av familiemedlemmer, før ambulansepersonell tok over.

Til tross for gjenopplivningsforsøk, stod livet ikke til å redde.

Jenta skal nå bli obdusert, og saken blir etterforsket.

Det er foreløpig ikke offentliggjort flere detaljer i saken, utenom at barna bodde i samme hus.

Det er ikke kjent hva slags relasjon barna hadde til hverandre eller hvordan gutten fikk tak i våpenet.

I Minnesota regnes barn under 14 år som juridisk ute av stand til å begå kriminelle handlinger, og kan derfor ikke straffes.

977 barn og unge drept i år

Den ideelle organisasjonen Gun Violence Archive skriver at det bare i år har vært 977 barn og unge under 18 år som har blitt drept av et skytevåpen i USA.

Blant disse var 197 av dem mellom 0 og 11 år.

Children's Defense Fund melder at 3371 amerikanske barn og tenåringer ble drept av et skytevåpen i USA i 2021.