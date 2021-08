Første norske fly med evakuerte fra Afghanistan har landet

Torsdag kveld bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at det første norske flyet hadde tatt av fra Kabul.

Flyet landet i Tbilisi i Georgia, før det ankom Norge 08.19 fredag morgen.

En av passasjerene er TV 2-reporter Fredrik Græsvik. Græsvik har den siste tiden vært i Afghanistan for å dekke situasjonen der, og har de siste dagene forsøkt å komme seg ut av landet.

– Det er deilig å være tilbake. Det var også riktig å reise ned da vi gjorde det. Jeg skulle ønske det var like lett for de afghanerne som skal ut å komme seg ut, sier Græsvik.

Han beskriver noen dramatisk dager.

– Det var dramatisk på slutten. Det var kamper noen steder, blant annet der jeg var, det første halvannet døgnet. Jeg er forsåvidt vant til det. Den største usikkerheten ligger nok hos afghanerne og hva som skjer videre, sier Græsvik.



LANDET: Her er flyet rett etter at det landet på norsk jord fredag morgen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også NRK-korrespondent Yama Wolasmal er om bord i flyet, får TV 2 bekreftet.

– Jeg er glad for at vårt første fly nå har reist ut av Kabul. Om bord er norske borgere, noen familiemedlemmer til våre lokalt ansatte afghanere og noen andre europeiske borgere, skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en e-post til TV 2 torsdag.

– Sterke inntrykk

Brigader Eystein Kvarving opplyser at han har snakket med flere av de som nå er ankommet. Han er kommunikasjonssjef for forsvarssjefen.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Brigader Eystein Kvarving. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er klart det har vært sterke inntrykk de siste dagene, og det er klart at de som har vært mye i Afghanistan de siste årene synes det er synd at ting er som de er nå, sier han.

Han er på Oslo lufthavn for å ta imot de nyankomne.

– Vi har tett oppfølging med de som nå kommer hjem, det er samme rutiner som ved alle utenlandsoperasjoner, sier han.

– Det sendes jo militært personell ned til Afghanistan nå. Er det sånn at folk kvier seg for å reise?

– Nei. Dette er soldater, og det er trygt å oppholde seg på den militære delen av flyplassen i Kabul, sier han.

Første onsdag

Onsdag ankom også 13 nordmenn via et dansk fly.

Norske myndigheter har ikke noe bekreftet tall på hvor mange norske borgere som befinner seg i Afghanistan. Derfor oppfordrer utenriksministeren alle norske borgere som befinner seg i Afghanistan til å registrere seg på reiseregistrering.no.

– Registreringen er frivillig, men det er et avgjørende verktøy for oss som gir oss oversikt over hvor mange norske borgere som er i Afghanistan, sier hun.

Døgnbemannet hjelp

For å styrke arbeidet med evakueringen, har ambassadør Ole Andreas Lindemann blitt sendt ned til Afghanistan for å hjelpe til med arbeidet.

Statsråden har også minnet om at den norske ambassaden i Kabul ikke kan gi vanlig konsulær bistand så lenge den er stengt. Henvendelser til ambassaden sendes automatisk videre til UDs operative sentral i Oslo, som nå er døgnbemannet alle dager og skal svare på telefoner og eposter.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen bekreftet tidligere denne uka at alt norsk ambassadepersonell fra Kabul er evakuert.