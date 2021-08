Fotballryktene: – Atalanta legger inn bud på Thorsby

Landslagsspiller Morten Thorsby har gjort sine saker bra i Sampdoria. Så bra at Atalanta vil punge ut seks millioner euro (rundt 63 millioner kroner) for å sikre seg nordmannens underskrift. Transferguruen Fabrizio Romano skriver at Atalanta og Sampdoria forhandler om en Thorsby-overgang nå. I tillegg til Thorsby er Atalanta interesserte i AZ Alkmaar-stjernen Teun Koopmeiners.

Jesse Lingard kommer trolig til å forlate Manchester United før overgangsvinduet stenger med mindre han styrkes i troen på at han vil spille jevnlig under Ole Gunnar Solskjær. Det skriver The Times. West Ham er blant beilerne til mannen som var ustoppelig i vår.

Liverpool vil gi Mohamed Salah et forbedret kontraktstilbud, noe som vil gjøre Salah til den best betalte mannen i klubbhistorien. Det skriver The Athletic. Salah tjener rundt 2,5 millioner kroner i uken akkurat nå. Liverpool vil beholde Salah til sommeren 2025, men det vil bli dyrt. Fra før har Trent Alexander-Arnold, Alisson, Fabinho og Viril van Dijk forlenget. Jordan Henderson vil trolig gjøre det samme i løpet av kort tid.

Robert Lewandowski ser etter nye utfordringer, ifølge Sky Sports. 32-åringen har fortsatt to år igjen av Bayern Munchen-kontrakten, men kan forsvinne fra storklubben i sommer dersom noen legger 1,2 milliarder kroner på bordet.

Everton har kontaktet Barcelona med tanke på en overgang for Samuel Umtiti. Blåtrøyene vil gjerne sikre seg Umtiti før overgangsvinduet stenger 31. august.

Chelsea har vært i ferske samtaler med Monacos midtbanespiller Aurelien Tchouameni. Det skriver Express. 21-åringen har også vært koblet til Manchester United i sommer, men ifølge Fabrizio Romano har interessen nå kjølnet.

Pierre-Emerick Aubameyang vil gjerne bli i Arsenal i mange år. Barcelona har vært nevnt som et mulig stoppested, men Aubameyang er mest interessert i å bli en Arsenal-legende, skriver Express.

Brighton er i samtaler med Benfica om den uruguayanske spissen Darwin Nunez, hevder Daily Mail. 22-åringen er verdsatt til litt over 300 millioner kroner.