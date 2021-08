Sykepleierroboten Grace kan revolusjonere helsesektoren

Det Hong Kong-baserte selskapet Hanson Robotics tok verden med storm da de lanserte roboten Sofia, som er kjent for å ha fått Saudi-Arabisk statsborgerskap.

I samarbeid med selskapet SingularityNET har de nå avduket Sophias lillesøster. Roboten Grace skal ta vare på eldre og folk som er isolert med koronavirus.

Kompleks teknologi

Grace er designet for å være en legeassistent, med sensorer som et termisk kamera som kan måle pasientenes temperatur og puls. Dette vil gjøre det lettere for leger diagnostisere pasienter uten å være i fysisk kontakt med dem selv.

Hun er ikledd blå sykepleieruniform, og kan også måle hvordan pasientene responderer. Hun bruker AI når hun vurderer sine pasienter, og snakker engelsk, mandarin og kantonesisk, dette skriver Reuters.

– Jeg kan besøke folk og lyse opp hverdagen deres med sosial stimulering, men jeg kan også snakke terapeutisk, ta biologiske undersøkelser og hjelpe helsepersonell, sa hun til nyhetsbyrået.

Skal bistå helsepersonell

Administrerende direktør og gründer av Hanson Robotics David Hanson forklarer at roboter som Grace er skapt for å være en støtte for helsepersonell heller enn en ersrtatning, dette skriver CNN.

– Å bruke AI-roboter i denne konteksten kan hjelpe å samle nyttig informasjon for helsepersonell for å fastslå pasientens helsetilstand, sa Hanson.