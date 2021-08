Mørk satser mot neste OL

Torsdag kveld var Nora Mørk (30) tilbake på trening med Vipers Kristiansand etter ti dagers fri etter OL i Tokyo.

Det ble et hyggelig gjensyn, men også krevende mentalt.

– Det er litt tungt å begynne på jobb i dag. Mentalt er jeg ikke helt klar, sier hun til TV 2.

– Jeg har brukt masse energi på tanker rundt OL, og når det er ferdig, går lufta litt ut. Men det kommer, sier hun.

Mangler OL-gull

OL-gull er det Nora Mørk mangler i den store premiesamlingen med gull fra EM, VM og Champions League.

Hun var skadet da Norge gikk til topps i London i 2012. I Rio i 2016 ble det bronse, og det samme ble det i Tokyo.

– Jeg er skuffet over at det ikke ble finale, men glad for å være med å kunne spille så mye. Det har vært motivasjonen gjennom år med skader. Og når jeg ser tilbake er det stort med en medalje. Og så er det ikke så lenge til neste gang da, sier Nora Mørk med et smil.

– Jeg synes fortsatt det er gøy og kroppen er veldig bra. Den er bedre enn på mange år, sier 30-åringen.

– Så du ser for deg OL i Paris om tre år?

– Ja, egentlig. Så lenge det ikke blir flere skader. Jeg har vært frisk i bare ett år. Men så lenge jeg er frisk har jeg lyst til å være med.

– Herregud, jeg er jo bare 30 år. Og så har jeg vært skada i sju år, så hvis du tar bort det så er jeg egentlig bare 23. Og hodet mitt er 21, sier hun tydelig fornøyd med regnestykket.

– Jeg har lyst til å fortsette og det blir spennende å se hvordan laget blir seende ut om tre år, sier Mørk.

– Deilig å være frisk

Siden OL i Rio for fem år siden har det skjedd mye. Nora Mørk har hatt fire kneoperasjoner på de årene. Ti totalt i karrieren.

Hun har byttet klubb to ganger. Fra Györ via Bucuresti til Vipers.

– Det har vært tøft å være aktiv. Det har kostet mye å orke å komme tilbake. Nå er jeg fornøyd med at jeg begynner å bli den gamle Nora. Det er ikke langt igjen, sier Mørk.

– Nivået er mer stabilt. Jeg blir bedre, og finner jeg igjen toppnivået blir det vanskeligere å slutte, sier hun og peker på tinningen for å vise hvordan hun tenker.

– Det er deilig å være en frisk håndballspiller. Det er jeg takknemlig for. Det lille mentale etter OL fikses raskt.

Om kritikken: – Skru av lyden

Noen eksperter og mange seere lurte også på om Mørk «klikket litt» da hun etter tapet mot Russland i semifinalen kritiserte det franske dommerparet.

Hun fikk kritikk for kritikken. «Pinlig», «håpløst» og «på bærtur» var noen av ordene som ble brukt på TV, nett og i sosiale medier.

– Når man har jobbet i fem år med en drøm og et mål, og det blir knust i det siste minuttet av kampen, så kommer frustrasjonen og følelsene i intervjuer rett etter kamp, sier Mørk.

Det var kanskje ikke det mest rasjonelle å si, men jeg legger ikke bånd på følelsene.

– Enten så liker de meg eller så hater de meg, sånn er det bare og sånn har det alltid vært. Jeg kommer alltid til å være meg selv, og det meste preller av.

– Ville du gjort det annerledes hvis du gjorde det om igjen?

– Helt sikkert ikke, sier hun med et smil og vet at det er det ærligste svaret.

– Jeg beklager å måtte skuffe de som sitter og håper at Nora Mørk skal bli diplomatisk. Den dagen kommer ikke. Så da er det bare å sku av TV-en eller skru av lyden da, sier Mørk.