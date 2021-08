Europa-drømmen i fare for Rosenborg

Rennes - RBK 2-0

Rosenborg hadde lite å stille opp med i det første oppgjøret mot franske Rennes i den siste kvalifiseringsrunden i conferenceligaen torsdag. Vertene vant 2-0.

RBK-trener Åge Hareide gir likevel ikke opp.

– Det så veldig OK ut. 1-0 var noe vi kunne leve med, men det blir vanskeligere med 2-0, sa han til VG.

Alexander Tettey maner nå til innsats i returkampen:

– Neste uke må vi være fryktløse.

Rosenborg sto med åtte strake seirer i alle turneringer før torsdagens møte med Rennes. Men et hel tent hjemmelag gjorde livet surt for trønderne, som nå har et svært vrient utgangspunkt før returen på Lerkendal.

Allerede etter kvarteret var det duket for fransk jubel. Nayef Aguerd stanget Rennes i ledelsen etter et ypperlig innlegg fra lagkamerat Benjamin Bourigeaud.

Hjemmelaget fastsatte resultatet til 2-0 ved Sehrou Guirassy seks minutter før ordinær tid. Den sene scoringen gjorde veien til gruppespill vesentlig lenger for Rosenborg.

Det avgjørende returoppgjøret spilles neste torsdag klokka 19.00 norsk tid.

