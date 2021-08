Britney Spears er under etterforsking for å ha slått ansatt

Det er CBS Los Angeles som melder at superstjernen er under etterforskning for å angivelig ha slått en ansatt i huset hennes.

The Ventura County Sheriff’s Office rapporterte torsdag at 39-åringen har status som mistenkt, og at en ansatt hevder Spears slo henne under en krangel i artisten sitt hjem rundt kl. 10 på mandag.

Den ansatte ble ikke skadet, men en anmeldelse ble levert hos sheriffen sitt kontor. De vil nå etterforske saken.

TMZ skriver at en kilde tilknyttet Spears benekter at det har skjedd noe fysisk, og påstår at Sheriffkontoret har fortalt «camp Britney» at denne saken ikke vil lede noen vei.

Samme nettsted skriver at den ansatte jobbet som housekeeper, og at krangelen handlet om Spears sine hunder. Den ansatte påstår at hun tok den ene hunden til veterinæren, og da hun kom tilbake konfronterte Spears henne og de kranglet om hundens helse. Det er da Spears skal ha slått mobilen ut av hånden på den ansatte.

Folkene rundt Spears påstår at alt bare er oppspinn.