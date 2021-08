OnlyFans gjør helomvending – vil nekte seksuelt innhold

Selskapet opplyser at de vil nekte sine brukere å poste seksuelt innhold.

De som produserer innhold vil fortsatt kunne poste nakenbilder og videoer, gitt at de følger OnlyFans sine strenge retningslinjer.

Endringen vil tre i kraft fra oktober, skriver Bloomberg.

– For å sikre den langvarige bærekraften for vår plattform, og for å fortsatt ha mulighet til å opprettholde et inkluderende samfunn av brukere og fans, så må vi utvikle våre retningslinjer, sier selskapet selv.

Pornografisk innhold

TV 2 og flere andre norske medier har de siste ukene satt fokus på den kontroversielle plattformen OnlyFans. Siden plattformen ble grunnlagt i 2016 har OnlyFans tiltrukket seg over 130 millioner brukere på verdensbasis ved å gi folk en plattform hvor de kan ta betalt for innhold de legger ut.

Mange av de mest populære skaperne legger derimot ut nakenbilder og pornografisk innhold. Dette ligger det svært gode penger i, noe flere norske influensere har fått erfare.

For av de millioner av brukerne, finner vi flere nordmenn. Deriblant 28 år gamle Julia Nyland og Thale Myhre.

– Man får en mer personlig dialog med de som vil følge meg der inne. Hva man legger i «personlig dialog» får man tenke seg til selv, har Nyland fortalt til TV 2.

– Alltid drømt om å være pornostjerne

De tidligere Ex on the beach-deltakerne og kjæresteparet Christian Brennhovd og Caroline Nitter er også åpne om at de har en OnlyFans-profil sammen.

Der legger de ut lettkledde bilder, samt at de produserer personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.

– Jeg har alltid drømt om å være en pornostjerne, sa Brennhovd under et intervju med God Kveld Norge.

– Enda bedre

Flere har også gått hardt ut mot plattformen. En av dem er influenser Benedicte Haugaard.

– Det er synd at noen skal utnytte den rollen de har til å tjene penger på slike ting, men også at de påvirker unge følgere til å drive med dette, har Haugaard uttalt til TV 2.

Hun har tidligere etterlyst en ny markedsføringslov som forbyr promotering av seksuelt innhold for de under 18. Hun er likevel fornøyd med dagens nyhet.

– Dette er enda bedre enn en ny markedsføringslov, sier Haugaard til TV 2.