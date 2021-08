Kalddusj på overtid for Bodø/Glimt – treneren skuffet over innbyttere

Ulrik Saltnes så ut til å ha snudd til seier for Bodø/Glimt, men på overtid utlignet Zalgiris.

Zalgiris - Bodø/Glimt 2-2

Bodø/Glimt var på vei mot 2-1-seier borte mot litauiske Zalgiris i første kamp i Conference League-playoffen torsdag kveld.

Men da Elhadji Pape Diaw stanget inn 2-2 for hjemmelaget på overtid, glapp seieren for de tilreisende nordlendingene.

– Jeg følte vi fortjente bedre. Jeg følte vi var det beste laget, men de hadde flyten med hjemmepublikum og bra trøkk periodevis. Det får de betalt for. Vi var ikke bedre enn at dette kunne skje, sier Ulrik Saltnes til Avisa Nordland.

Skuffet over innbyttere

Glimt-trener Kjetil Knutsen var ikke imponert over avslutningen på kampen. Han var skuffet over det flere av innbytterne leverte i Vilnius.

– Det er et eller annet som skjer med oss, for de er tomme. Så begynte vi å spille mer bakover enn fremover når vi kunne punktert kamp og gått opp i 3-1. Uforståelig. Jeg synes Pelle (Amahl Pellegrino) gjorde et godt innhopp til han gikk tom. Marius Høibråten også. Jeg synes det var dødt ... Jeg forventer mer av (de andre) som kommer inn. Det må bety mer. De er dessverre ikke med på å løfte det i dag, sier Knutsen til Avisa Nordland.

Pernambuco, Elias Kristoffersen Hagen og Lasse Nordås ble byttet inn i løpet av kampens siste ti minutter.

Svak Glimt-start

Det startet heller ikke særlig bra for Bodø/Glimt, for allerede i sjuende spilleminutt sendte Tomislav Kis inn Zalgiris' ledermål.

Bodø/Glimt var imidlertid heldige som ikke lå under med mer, for vertene hadde flere store sjanser og kunne ledet med mer enn 1-0 midtveis.

Der Glimt var blodfattige i første omgang, gikk de rett i strupen på Zalgiris etter hvilen. Ulrik Saltnes headet først inn hjørnesparket på første stolpe fra Patrick Berg fire minutter inn i andre omgang. Bare fem minutter senere leverte han et kremmerhus med et skudd utenfor 16-meteren.

Vinneren av dobbeltoppgjøret tar seg til tidenes første gruppespill i Conference League, som er en ny europacup på nivå tre, under Champions League og Europaligaen. Returkampen går på Aspmyra torsdag 26. august.

Tidligere Kristiansund-angriper Amahl Pellegrino, som signerte tidligere denne uken, fikk Bodø/Glimt-debuten da han ble byttet inn i pausen.