USA anklager Facebook for monopolvirksomhet

Amerikansk påtalemyndighet gjør et nytt forsøk på å trekke Facebook for retten i henhold til antitrustlovgivningen.

Det er andre gangen Den føderale handelskommisjonen FTC forsøker å bevise at Facebook misbruker sin maktposisjon til å eliminere konkurranse.

I juni avviste en domstol det første forsøket med den begrunnelse at påtalemyndigheten ikke la fram nok bevis på at Facebook er et monopol.

Både Facebook, Google, Amazon og Apple er under press fra FTC, justisdepartementet, europeiske myndigheter, kongressrepresentanter og amerikanske delstater, og nylig også Det hvite hus.

FTC mener at Facebook utnytter sin maktposisjon blant annet ved å ha kjøpt opp mindre konkurrenter som Instagram i 2012 og WhatsApp i 2014.

