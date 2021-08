Støtter utøverne i OL-debatten: – Urettferdig

De siste månedene har debatten rast rundt vinter OL som skal arrangeres i Beijing i 2022. Flere mener at lekene burde boikottes grunnet Kina sine brudd på menneskerettigheter, og at utøverne selv burde heve stemmen.

– Som utøver på det norske langrennslandslaget er du per definisjon en offentlig person. Du er et forbilde – ikke minst for barn og unge. Det er en gyllen mulighet til å påvirke samfunnet på en positiv måte, men det krever at du tenker selv, skrev tidligere snowboarder Terje Håkonsen i Vårt land i juni.

Innlegget ble framprovosert av at flere langrennsprofiler ikke ville svare på NRK sine spørsmål rundt temaet.

– Finnes det ingen holdning der? Er det ingen begivenhet som kan trigge en mening fra de norske utøverne? spurte Håkonsen.

Urettferdig

I dag har sesong tre av «Landskampen» premiere her på TV 2, og da God kveld Norge møter deltagerne har de alle gjort seg opp tanker om den pågående OL-debatten.

– Jeg slipper heldigvis å ta stilling til om jeg skal være med eller ikke, sier fem ganger olympisk mester Thomas Alsgaard.

Han er ikke enig med Håkonsen i at utøverne burde komme på banen.

– Jeg syns det er urettferdig å kreve det. Politikk har vi drevne folk som kan håndtere. Det er viktig å være oppdatert på hva som skjer i verden, men spørsmålet er hva skal man selv gjøre, og hva kan man gjøre?

Alsgaard er enig med utøverne som sier at avgjørelsen ble tatt for mange år siden, og nå må de stå i det.

– Avgjørelsen var kanskje feil, men nå er det litt for seint, sier han.

NORGE MOT SVERIGE: Sesong tre av Landskampen har premiere på TV 2 i dag. Foto: Per Magne Dalen / TV 2

Vil verne utøverne

Alsgaard får støtte av Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg tenker at utøvere skal få lov til å være utøvere, så skal politikere være politikere. Det må være lov for utøverne å si at de ikke ønsker å uttale seg. Det betyr ikke at de ikke har en mening, sier den olympiske mesteren fra Pyeongchang i 2018.

Hun ønsker å verne om utøverne.

– Det kan være krevende å være utøver, og de burde få drive med det inn i en så viktig sesong, sier Uhrenholdt Jacobsen.

OL er det aller største

En av deltagerne i «Landskampen» som fremdeles er aktiv og som skal til Beijing er Johannes Thingnes Bø. Han mener de ikke har så mye valg når lekene først er lagt til Kina.

– Man kan boikotte, men jeg tror ikke du får med så mange land på det. Å flytte et OL kommer ikke til å skje. I mine øyne så gjelder det å opplyse verden om hvilke forhold som er der nede, uavhengig om man skal konkurrere eller ikke, sier Thingnes Bø.

Blant grunnene til at mange mener man bør boikotte OL i Kina finner man deres behandling av uigurbefolkningen, situasjonen i Hongkong og problemene i Tibet. Aftenposten forklarte grundigere denne uken.

Thingnes Bø sier at han skal delta uansett, men synes det er en vanskelig diskusjon.

– Skal man boikotte noe du ofrer livet ditt for å utøve, på grunn av det politiske, og menneskeverdet til de som jobber hardt i dårlige kår i Kina? Det er vanskelig å sette toppidretten opp mot det. Den blir jo liten i det store bildet, men for oss utøvere så er OL det aller største.

BEST: Johannes Thingnes Bø er blant de beste i verden, og har OL gull fra 2018. Foto: Anders Wiklund/tt

Burde tatt diskusjonen før

Tidenes vinterolympier og ferskt programleder i «Landskampen» Marit Bjørgen gir også sin støtte til utøverne.

– Jeg vil jo tippe at de fleste langrennsløpere har en mening om det, men så er spørsmålet hvor mye energi man skal bruke på det, sier Bjørgen, som synes diskusjonen burde vært tatt da IOC ga Kina OL.

– Det var jo likedan da OL ble tildelt, dette er et politisk spørsmål man burde ha tatt opp da og ikke ni måneder før det skal arrangeres. Det blir feil å løfte det over på utøvere som er unge og har OL som mål, sier programlederen.

«Landskampen» ser du på TV 2 Play nå, eller fredager kl. 20:00 på TV 2.