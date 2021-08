Har gitt ut 87.000 i elsparkesykkel-bøter

Politiet i Bergen opplyser at de har delt ut gebyrer på til sammen 87.000 kroner til ulovlig bruk av kjøretøyet.

– Siden den første organiserte kontrollen på Festplassen 30. juni har vi delt ut 29 gebyrer der vi har sett at det har vært to personer på, sier politioverbetjent Atle Heradstveit i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politiet sier at mange fortsatt ikke fått med seg at det er ulovlig å ha en passasjer på elsparkesykkel. Kjøring i beruset tilstand kan bøtelegges med inntil 3000 kroner.

– Vi har sett en betydelig bedring og mindre hensynsløs adferd siden vi begynte å reagere på dette. Det er tilbakemeldingen vi har fått fra våre patruljer, sier Heradstveit til avisen.

Det var BA som omtalte saken først.

I tillegg til kontroller, har politiet sjekket trafikken ved flere skoleveier i Bergen etter skolestart denne uken.

Det har resultert i noen gebyrer, men ikke nok til at politiet vil si at det er et utstakt problem ved skoleveiene med uansvarlig kjøring med elsparkesykkel.