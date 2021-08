Jumbo-Visma-profiler sjanseløse i Tour of Norway-starten: – Rart

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) vant første etappe i Tour of Norway fra Egersund til Sokndal etter å ha parkert Ide Schelling (Bora-hansgrohe) like før mål etter 150 kilometer på norske landeveier torsdag.

Åpningsetappen ble avsluttet med en stigning på 4,4 kilometer. Ikke lenge etter at rytterne gikk inn i bakken viste bildene at norske Tobias Foss og danske Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma som måtte slippe feltet.

– Her kan vi ta favorittlisten, riste godt og se hvem som kommer ut, sa TV 2-kommentator Christian Paasche på bildene av den skandinaviske duoen.

Tobias Foss var åpenbart misfornøyd og ristet på hodet.

– Det er rart at guttene har såpass dårlige bein, men ikke sier ifra når de har jobbet såpass hardt på dagens etappe, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Foss, Vingegaard og Jumbo-Visma-laget hadde sittet langt foran i feltet på store deler av etappen. Med om lag elleve kilometer igjen til mål var bruddet kjørt inn.

– Sånn er det iblant. De ser at de også må ta ansvar på etappen for å gjøre det hardt med tanke på rytterne de har, men det var kanskje i hardeste laget. De sier at Tobias og Jonas ikke hadde dagen, så da var det opp til Mike Teunissen og George Bennett. Det kommer flere etapper, men det var denne dagen som passet dem best, sier TV 2s sykkelekspert Emma Johansson.

Torstein Træen (Uno-X) kom inn til tredjeplass.

– Det var litt surt. Jeg klarte akkurat ikke å komme innpå hjulet og havnet litt bakpå. Men det var kjempebra kjørt av laget, så det var kjempegøy, sier Træen til TV 2.

Fredag kl. 15.30: Se andre Tour of Norway-etappe på TV 2 og TV 2 Play.