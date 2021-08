Astrid reiser dit alle flykter fra – spår millioner av afghanere til Europa

Situasjonen i Afghanistan er kaotisk og farlig. I takt med nye rapporter om drap på sivile, forsøker tusenvis å flykte landet – noe som i seg selv kan være dødelig. Grenseovergangene ut av landet kontrolleres av Taliban, det samme gjør veiene inn til flyplassen i Kabul. Skulle man klare å nå flyplassen, er det kun et fåtall som faktisk får plass på et fly ut av landet.

Der hvor tusenvis forsøker å flykte fra Afghanistan, gjør Astrid Sletten det stikk motsatte. Hun er Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan, og natt til torsdag landet hun i Kabul.

– Jeg kom i natt, og det er fordi Flyktninghjelpen er bestemt på å bli og levere nødhjelp til de mange hundre tusen flyktningene som er her og trenger vår hjelp, sier Sletten til TV 2.

En internt fordrevet gutt søker tilflukt i en park i Kabul. Foto: Reuters

Hun frykter Talibans maktovertakelse får store konsekvenser for afghanerne:

– Selvfølgelig er jeg bekymret, vi er alle bekymret. Men jeg tror vi har en jobb å gjøre og jeg tror vi har den aksepten som trengs for å gjøre den jobben, forteller Sletten.

Spår millioner til Europa

I en fersk rapport anslår FN at 390.000 mennesker er drevet på flukt i Afghanistan hittil i år. Totalt er 3,5 millioner mennesker fordrevet innad i landet. Dette anslaget kom før Taliban tok kontroll over landet, og mange frykter nå at flyktningstrømmen vil øke.

For Sletten er det ingen tvil:

– Jeg frykter det ikke, jeg vet det, sier hun og legger til:

Mange barn har måtte rømme fra kampene mellom Taliban og afghanske sikkerhetsstyrker. Foto: Wakil Kohsar/AFP

– Det kommer til å bli veldig mange flyktninger som reiser ut av landet, primært til nabolandene Pakistan og Iran. Men det kommer til å bli mange hundre tusen, kanskje mange millioner som reiser til Europa.

Klar oppfordring til nordmenn

I lys av katastrofen i Afghanistan, har debatten om flyktninger igjen blusset opp i Europa. Mange peker på flyktningestrømmen som kom fra Syria i 2015, og meningene er delte om hvordan kontinentet skal håndtere situasjonen i Afghanistan.

Sletten håper nordmenn har forståelse for at afghanere nå ønsker å rømme fra Talibans styre.

– Jeg vil oppfordre den norske befolkningen til å behandle flyktningene pent, for det er helt forferdelig for afghanere å være i Afghanistan nå, oppfordrer Sletten.