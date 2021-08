Trygve (99) lurte døden åtte ganger

– Denne dagen er viktig for meg. Det har vært viktig for å legge bak oss det som har plaget så mange.

De som arbeidet til sjøs for den norske handelsflåten under krigen, levde med uavbrutt frykt for å bli skutt i senk av en torpedo eller angrepet av jagerfly. En av dem var Trygve Laheim. Om to måneder fyller han hundre år.

Ødelagte nerver

Det er ikke mange av dem som fremdeles lever. Men torsdag ble de, sammen med krigsveteraner, invitert til en høytidelig markering i Operaen i Oslo. Endelig skulle de få anerkjennelse for det de risikerte som sjøfolk under krigen.

Den konstante frykten de følte i norsk sjøfarts tjeneste var ødeleggende for mange av dem. De slet med nerver og psykiske utfordringer da de kom tilbake til et land ødelagt av krig.

Alkohol

– Du vet, vi kom hjem til et land som var ødelagt, men også vi var ødelagte etter krigen. Jeg husker jeg stod nede i Pipervika (i Oslo, red. anm.) og så ut over fjorden. Det var så elendig for meg akkurat da, at jeg bare ønsket meg ut igjen. I dette landet er det ingenting for meg å gjøre.

Laheim var heldig, og traff det som ble hans kone, og hennes onkel ga han jobb. Men for svært mange andre av krigsseilerne ble livet tungt å bære.

– Det var voldsomt mange som sleit. Jeg snakket jo med mange og spurte «hva driver du med da?» og da fikk jeg gjerne til svar «nei, jeg går mest på fylla». De hadde blitt ødelagt under krigen, nervene var ødelagte, forteller Laheim.

Lurte døden gang på gang

Han må holde tårene tilbake da tankene går tilbake til krigsårene. Han vet at han vært heldig som overlevde torpederingene av handelsskipene han hadde jobbet på.

STOLT: Datteren Torunn er stolt av farens mot under krigen. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Jeg husker, da krigen var over, tenke jeg at «jeg overlevde likevel...» Det var syv båter jeg hadde mønstret av som ble torpedert, og de aller fleste av mannskapet forsvant. Syv båter. Det er noe å tenke på..

Det var seileplikt under krigen. Det betydde at du måtte arbeide tolv måneder ombord i en båt, før du fikk tolv dager fri. Da disse dagene var over, ble de hentet til et nytt tolvmåneders oppdrag.

Nektet å gå ombord

– Jeg ble oppringt å bedt om å komme ned til en båt som trengte mannskap, men jeg nektet å ta den båten. De insisterte og sa jeg måtte. Men jeg nektet og sa de heller kunne arrestere meg.

Valget Trygve Laheim gjorde reddet livet hans, enda en gang.

– Båten var fylt med ammunisjon da den gikk ut. Det var den største enkelteksplosjonen i Nord-Atlanteren. Det var 24 mennesker ombord som ikke klarte seg.

– Var det som om du visste det?

– Jeg hadde den følelsen ja.

Takket av kong Harald

Under mottakelsen i Operaen var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg og en rekke andre prominente til stede.

Men, det var da Kong Harald, Kronprins Håkon og prinsesse Astrid fru Ferner ankom at det skjedde noe som betød mye. De stoppet opp for å snakke med og takke spesielt krigsseilerne som var inviterte.

– Det var hyggelig, selvfølgelig. Dette er en dag jeg vil minnes, smiler snart hundre år gamle Trygve Laheim .