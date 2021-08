Danmark har evakuert over 300 fra Kabul torsdag

To danske fly har lettet fra Afghanistans hovedstad Kabul og fraktet over 300 personer ut av landet.

– I dag har to fly lettet fra Kabul mot Pakistan. Det betyr at vi har fått ut over 300 personer, sier forsvarsminister Trine Bramsen på en pressekonferanse torsdag.

Utenriksminister Jeppe Kofod sier på samme pressekonferanse at danske myndigheter har gjort alt de kan for å få folk ut av Afghanistan.

– Når jeg snakker med kollegaer, forstår jeg at vi i Danmark har kommet svært langt, sier han.

Også andre skandinaviske land kommer med nytt om evakueringen.

41 lokalt ansatte ved Sveriges ambassade i Afghanistan skal evakueres innen få dager, ifølge utenriksminister Ann Linde.

– Jeg tror vi innen få dager skal klare å få ut de lokalt ansatte med familier. Vi har allerede fått ut et antall svensker, og vi håper at vi skal kunne hente ut enda flere, sier Linde til Ekot.

Sverige har allerede evakuert svenskene som jobbet på ambassaden i Kabul. De er ankommet Sverige.