De fem beste grillvinene

For sommelier Liora Levi er grillsesongen langt fra over. Se hennes fem toppviner til grillmaten pluss en norsk og alkoholfri rabarbradrikk som skiller seg ut.

Selv om sommerferien er er over, er ikke grillsesongen det. Vi vil gjerne suge på den karamellen litt lenger, så God morgen Norges egen vinekspert Liora Levi slår her et slag for sine beste grillvinkjøp akkurat nå!

1. Alkoholfritt: Safteriet Rabarbra, Stavanger, Norge, kr 59,- (0,5 l)

– Denne gangen starter vi med en alkoholfri variant fra Norge, sier Levi. –Denne er nydelig ren og har en frisk smak av rabarbra. Drikken egner seg suverent til grillmat av fisk og skalldyr, grønnsaker og lettere kjøttretter som kylling og pølser, forklarer Levi.

2. Hvitvin: Tyler Santa Barbara County Chardonnay 2019, California, USA. Kr 276,90

– Denne hvitvinen fra California har en aroma av tropiske frukter og fat. Her er det smaker av både mango, fersken og gule epler, med noe sitrustoner. Og kjenner du godt etter, merker du innslag av ristede nøtter, hint av smør og voks i finishen, sier Levi.

– Hva slags mat anbefaler du denne vinen til?

– Denne er et flott følge til grillet fisk og grønnsaker, men går også til pølser og kylling. Det er mange som liker denne stilen av hvitvin som er litt smøraktig fordi den kan minne litt om hvitvin fra Burgund (les; det mange kjenner til under navnet Montrachet.)

3. Rødvin: Parajes del Valle Montastrell 2020, Jumilla, Spania, kr 159,90 (Bestillingsutvalget)

Vi flytter oss over til rødviner og starter i Spania:

– Denne rødvinen har en saftig og ren smak i munnen med smak av plommer, solbær og syrlige kirsebær. Denne koster 160 kroner og er en suveren vin til en så rimelig penge, sier Liora Levi.

– Spanjolen er et flott følge til enkel grillmat som pølser, burger, spareribs eller som en kosevin ved bålpanna når kveldene blir kjøligere, forklarer hun.

PS: Finnes også som 3 liter bag-in-box, men Levi hevder vinen på flasken er bedre.

4. Rødvin: Casa Silva Reserva Carmenere 2019, Central Valley, Chile, kr 161,90 (Bestillingsutvalget)



Den andre rødvinen som Liora Levi har valgt ut kommer fra Sør-Amerika og Chile.

– Denne vinen har en intens aroma av mørke bær og frukter med syrlig smak av solbær, bjørnebær og grønn paprika. Friskt og godt med bløte tanniner som passer fint til rent kjøtt av både storfe, lam og and og til grillede grønnsaker, forklarer hun.

5. Rødvin: Thymiopoulos Naoussa Alta 2018, Makedonia, Hellas, kr 209,-

Vi reiser tilbake til Europa, men kanskje ikke til et land du forbinder med rødvin, for de siste to rødvinene er fra Hellas.

– Ja, Hellas har kommet som en kommet inn i det norske markedet det siste året med denne produsenten i spissen, utdyper Levi.

– Denne har en delikat smak av røde bær og er ypperlig til lam og storfe på grillen, sier hun.

6. Rødvin: Thymiopoulos Xinomavro Jeunes Vignes 2019, Hellas, kr 189,-

Fra samme produsent har Levi et bonustips:

– Ja, denne er også verdt å teste ut. Begge vinene er i basisutvalget på Vinmonopolet.

For de som er ekstra vininteresserte, er det slipp på spesialpolene rundt om i landet førstkommende mandag. Da er det fokus på vin fra Hellas, Portugal, Spania og Frankrike (utenom Bordeaux og Burgund).