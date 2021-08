Eksadvokat som er dømt til 11 års fengsel kan løslates

Tirsdag slo Oslo tingrett fast det samme, men påtalemyndigheten anket kjennelsen til lagmannsretten.

Mirmotahari (44) er i lagmannsretten dømt for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient.

Han ble også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

Dommen er ikke rettskraftig, da Mirmotahari har anket straffedommen til Høyesterett.

Eksadvokaten ble pågrepet dagen etter at dommen ble avsagt. Politiet mente det var fare for at han ville unndra seg straff og flykte til utlandet i påvente av soningen.



Dette fant lagmannsretten lite sannsynlig og har avsagt en kjennelse om at Mirmotahari må løslates.

– Vi er fornøyd med at lagmannsretten er enig med oss i at vilkårene for fengsling ikke er til stede. I Norge er det heldigvis fremdeles slik at man normalt kun må sone rettskraftige dommer, sier Mirmotaharis advokat Bernt Heiberg til NTB.