Flere drept i protester mot Taliban

Flere afghanere trakk torsdag til gatene for å markere landets nasjonaldag. Det endte i blodige protester, ifølge flere internasjonale medier.

Dette skjer dagen etter at tre personer skal ha blitt drept i en lignende protest.

MARKERING: Afghanere gikk i tog på nasjonaldagen. Bildet er hentet fra sosiale medier. Foto: Sada E Jameya News Agency

Nå vokser frykten for at Talibans påstander om at de ønsker seg et mer åpent og liberalt samfunn kun var tomme løfter.

Åpnet ild mot demonstranter

Demonstranter gikk i demonstrasjoner med det aghanske flagget i nå Taliban-kontrollerte Kabul da Taliban-soldater ifølge flere internasjonale medier skal ha åpnet ild.

Dette skal ha ført til panikk, og flere i folkemengden ble fanget og klemt i massekaoset, sier et vitne ifølge The Guardian.

– Hundrevis av mennesker kom ut i gatene. Flere ble drept og skadet, sier Mohammed Salim til nyhetsbyrået Reuters.

Det blir meldt om flere døde, men det er uklart om de som har mistet livet omkom i skytingen, eller om de ble klemt i hjel i kaoset som oppsto i etterkant.

Flaggprotestene ble hyllet av visepresident Amrullah Saleh på Twitter.

Saleh hevder han er Afghanistans «legitime president» etter at president Ashraf Ghani flyktet fra landet da Taliban tok kontroll over Kabul den 15. august.

Selvstendighetsdagen

Den 19. august markerer afghanere sin selvstendighetsdag, etter at de i 1919 ble selvstendig fra britisk styre.

Torsdag benyttet demonstranter dagen til å markere motstand mot Taliban.

Demonstrasjonene vitner om en gryende motstand mot Taliban-regimet, som denne uken tok kontroll over så godt som hele Afghanistan.

Taliban kontrollerte Afghanistan før krigen brøt ut fra 1996 til 2001, og regimet benyttet svært brutale og autoritære metoder.

Nå frykter mange at de siste 20 årene med krig og, forsøk på å forbedre kvinners rettigheter og menneskerettighetsarbeid, skal være fullstendig bortkastet.

Taliban selv har signalisert at de ønsker å være langt mer liberale i sitt styre denne gangen. Likevel kommer det meldinger om at opposisjon og demonstrasjon mot styret slås brutalt ned.

A Taliban fighter walks past a beauty saloon with images of women defaced using a spray paint in Shar-e-Naw in Kabul on August 18, 2021. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) Foto: Wakil Kohsar

i tillegg dukker det opp bilder fra Kabul I tillegg har lokale kilder postet videoer av skyting under demonstrasjonene, og det som skal være en henrettelse av en politimester som motsatte seg Taliban, på sosiale medier.

Rykter om soldater som vil tvangsgiftes

Menneskerettighetsorganisasjoner er nå svært bekymret for at all fremgang man håpet å ha oppnådd de siste to tiårene skal gå opp i røyk.

Afghanistankomiteen frykter spesielt for kvinner og unge jenters situasjon i landet. Det er per nå usikkert om kvinner vil få fortsette å jobbe, gå på skole, og gå alene på gaten i et Taliban-kontrollert Afghanistan.

– Vi er selvfølgelig veldig urolige. Våre ansatte kvinner i Afghanistan er veldig urolige. Det ryktes at Taliban-soldater i enkelte distrikter kommer på døra og sier de skal gifte seg med døtre i familien, sier generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth, til TV 2.

PATRULJE: Taliban-krigere på patrulje poserer for en fotograf i Kabul. Foto: Rahmat Gul

Taliban mener på sin side at de holder sitt ord så langt, og hevder at de lar de utenlandske soldatene og sivile arbeiderne evakuere landet.

– Vi legger til rette for en trygg utreise for utlendinger, men også for afghanere. Vi unngår en hver form for voldelige sammenstøt på flyplassen, sier en talsmann for Taliban ifølge Reuters.

BBC melder derimot at det rapporteres om at Taliban nekter folk adgang til flyplassen i Kabul, selv om de ankommer med visum.

DEMONSTRASJON: Afghanere bosatt i Athen protesterte torsdag til støtte for Afghanistan. Foto: Angelos Tzortzinis

Demonstrasjoner i flere land

Torsdag ble det også holdt demonstrasjoner i flere land til støtte for Afghanistan.

Afghanere bosatt i Hellas og India samlet seg til protester mot det de frykter skal bli en retur til det samme undertrykkende regimet fra 90-tallet.

Samtidig har USA evakuert 7.000 mennesker fra Kabul siden byen falt i helgen, opplyser Pentagon.

– Siden evakueringsoperasjonen ble innledet 14. august, har vi hentet ut cirka 7.000 personer fra flyplassen, sa general Hank Taylor på en pressekonferanse i Pentagon torsdag.



Han la til at rundt 12.000 mennesker har reist fra Afghanistan siden slutten av juli, da Talibans offensiv økte farten.