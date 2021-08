Petter Nyquist og Svein Stang på tur: – Gjorde noen sterke inntrykk

Høsten er like om hjørnet og snart ruller TV 2-dokumentarserien Petter og Svein stikker over skjermen.

Kameratene og hovedpersonene i serien, TV-profil Petter Nyquist (43) og Svein Strand (56), drar ut på reise i en gammel folkevognbuss i langstrakte Norge. Under «roadtripen» oppdager duoen nye steder og stifter bekjentskaper med nye mennesker.

UT PÅ TUR: TV-profil Petter Nyquist (høyre) og Svein Stang ble gode venner i Petter uteligger. Nå legger de ut på en ny reise i TV 2-serien Petter og Svein stikker. Foto: TV 2

Nyquist og Stang ble kjent med hverandre gjennom TV 2-dokumentaren Petter uteligger i 2015. Førstnevnte ville undersøke hvordan det var å leve på gata og fant etter hvert tonen med rusmisbrukeren Stang. Siden den gang har de to bevart et godt og nært vennskap.

– Helt magisk

Når TV 2 møter Nyquist i forbindelse med TV 2s høstlansering utenfor Colosseum kino i Oslo, kan han fortelle at Petter og Svein stikker har vært i planene lenge.

– For en del år siden så bestemte vi oss for at vi hadde lyst til å dra på en tur og å finne på noe sammen. Så nå var muligheten der, og da dro vi ut, forteller han til TV 2, og fortsetter:

– Og litt sånn som Svein sier: «Bare gi faen uten mål og mening», og så ble det jo veldig lite faen og veldig mye mål og mening.

Vennenes reise på veien begynte i Farsund, der Stang er bosatt, og gikk deretter blant annet til Arendal på sørlandskysten og Hvaler i Østfold.

NY SERIE: Petter Nyquist og kameraten Svein Stang blir å se i TV 2-serien Petter og Svein stikker i høst. Her er Nyquist avbildet under TV 2s høstlansering på Colosseum kino i Oslo. Foto: Espen Solli / TV 2

Sistnevnte plass var ett av høydepunktene for tospannet.

– Det gjorde noen sterke inntrykk. Jeg har mye av min barndom fra sommerferien der, og det samme hadde Svein, så det vekket en del følelser i oss da vi dro tilbake dit. Det tror jeg gjorde det godt for oss begge to. Det var helt magisk. Og det å kunne oppleve det sammen med Svein – det synes jeg var utrolig fint, deler han.

– Oppsto det noen utfordringer underveis?

– Vi gikk tom for bensin etter en halvtime etter at vi kjørte.

Bevisstgjort

Videre trekker 43-åringen frem hva han og kompanjongen sitter igjen med etter endt tur.

– Masse gode opplevelser og masse fantastiske menneskemøter og et enda sterkere vennskap, sier han og smiler.

For Nyquist har vennskapet med Stang gitt ham et nytt perspektiv på livet. Han mener at til tross for ulike liv, så har de likevel mye til felles.

– Svein lever litt etter mottoet «Den største gleden er å glede andre», og det er noe av det jeg har blitt veldig bevisst på etter at jeg traff Svein første gang. Det at det er lite som skal til for å kanskje være med på og gjøre hverdagen din litt bedre, og hvor mye det kan bety for andre, mener han, og legger til:

– Det er noe vi har tatt med oss videre når vi er rundt og treffer folk og har det hyggelig.

Petter og Svein stikker har premiere på TV 2 og TV 2 Play senere i høst.