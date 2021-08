Norsk brødre-dobbel i «ungdommens Tour de France»

Halland Johannessen-tvillingene (21) ble nummer en og to på torsdagens Tour de l'Avenir-etappe.

Anders Halland Johannessen (21) vant torsdagens fjelletappe i Tour de l'Avenir foran tvillingbror Tobias Halland Johannessen.

Tour de l'Avenir er regnet som «ungdommens Tour de France».

– Dette er til å bli rørt av. Det er så fint for norsk sykkelsport at det er unge talenter på vei opp og frem, sa TV 2s sykkelkommentator Magnus Drivenes da resultatene kom inn fra Frankrike mens han kommenterte Vuelta a España.

Tobias Helland Johannessen ble nummer to sammenlagt i Giro Ciclistico d'Italia, et U23-ritt som også kalles for Baby-Giroen, tidligere i år. Da ble han kun slått av spanske Juan Ayuso, som har brutt Tour de l'Avenir etter velt.

Før de tre avsluttende fjelletappene er Tobias Halland Johannessen nummer fire sammenlagt med 47 sekunder opp til ledende Mick van Dijke.

Lagkamerat Søren Wærenskjold vant de to første etappene i årets ritt, men mandalitten måtte bryte på fjerde etappe etter en velt.

Tobias Foss ble første nordmann til å vinne Tour de l'Avenir i 2019. Egan Bernal og Tadej Pogacar er blant sammenlagtvinnerne de siste årene.

– Det er helt rått med disse guttene. Halland Johannessen-brødrene, merk dere navnene! De er gode klatrere. Det var en sensasjon da Foss vant sammenlagt, men det er utrolig gøy at andre ryttere følger opp når de nå kjemper i toppen. Det er oppsiktsvekkende bra, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Den niende og siste etappen i årets Tour de l'Avenir er søndag.