TV 2-profilen med klar beskjed: – De jentene må noen kjempe for!

I sommer fortalte 17 år gamle Julie og Maria Bøe-Ludvigsen sin historie for første gang. For to år siden ble de diagnostisert med den smertefulle kvinnesykdommen endometriose – en tilstand der vev som ligner på livmorslimhinnen, finnes utenfor livmoren.

Lidelsen er en av de vanligste kvinnesykdommen i Norge, og så mange som hver tiende kvinne får diagnosen i løpet av livet.

For tvillingsøstrene startet smertehelvete, da de fikk mensen.

– Fra første dag har det vært helt forferdelig. Vi har gått gjennom hele hormonbehandlingsrekka med p-piller, p-stav, p-sprøyte og mange andre behandlinger som ikke er hormonelle, som også gjør at du blir dårlig mentalt, sier Maria.

– Det skal ikke være normalt å være blek, ligge i fosterstilling og kaste opp når du har mensen. Det skal være mulig å gå på skolen og trene, men det var det ikke alltid for oss, fortsetter Julie.

HAR ENDOMETRIOSE: Da tvillingene Julie og Maria var 15 år ble de diagnostisert med kvinnesykdommen endometriose. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Også mamma Elin Ludvigsen, programleder og nyhetsanker i TV 2, husker godt da jentene først fikk mensen i 12-13 årsalderen.

– Det gikk ganske greit det første halvannet året, også begynte telefonen fra skolen å komme. De hadde kjempevondt. Det var så vidt de kom seg hjem og de kastet opp i søppeldunken mens de stod og ventet på bussen. De gråt når de kom hjem, og de hadde så vondt at de måtte ligge med varmepute, proppfull av paracet og var helt satt ut, sier hun og fortsetter:

– Og jeg kjente jeg meg ikke igjen i det, så vi skulle kanskje tatt tak i det enda tidligere som foreldre, men vi skjønte det ikke helt. Det var helt til det ble så ille at vi gikk til legen. Da var de 15 år gamle.

I overgangsalderen som 17-åring

Det var først hos legen for to år siden at familien hørte om endometriose for første gang.

Siden har jentene vært gjennom en rekke hormonelle og ikke-hormonelle behandlinger. Behandlinger med bivirkninger og som ikke har fungert. Sykdommen rammer alle kvinner ulikt og i forskjellig grad – også hos de eneggede tvillingene. Maria trakk det korteste strået og ble rundt juletider henvist til Ullevål sykehus for en kikkhullsoperasjon.

Til slutt ble det bestemt at Maria skulle prøve ut behandlingen som innebærer at hun havner i en kunstig overgangsalder.

– Det har fungert veldig greit. Jeg har ingen smerter og jeg blør ingenting, men du må betale med å ha utrolig kjipe bivirkninger som man egentlig ikke skal ha når man er 17 år og går på videregående.

Overgangsalderen er midlertidig. Maria må ta én sprøyte hver måned og når hun slutter å ta sprøyten, går kroppen tilbake til seg selv igjen.

Nå sliter Maria med bivirkninger som hetetokter, nattesvette og redusert søvn. For å holde bivirkningene i sjakk, må hun ta enda flere tabletter. Hun kaller det en vond sirkel. Mamma Elin roser datteren for sitt pågangsmot.

– I løpet av to uker kom Maria i overgangsalderen. Jeg kunne ha kommet i overgangsalderen selv, for jeg har fylt 50 år, og jeg hadde sikkert blitt sykemeldt. Det er hetetokter og det er jo heavy for kroppen. Hun skal gå på skolen og håndtere livet sitt, så det er jo beintøft. Men Maria er tøff da – det vil jeg si.

Også søsteren Julie må vurdere operasjon og kunstig overgangsalder dersom behandlingen hun går på nå ikke reduserer smertene og blødningene. Det håper hun å få slippe.

Kjemper for kvinnene

Jentene ønsker å dele sin historie i håp å hjelpe andre jenter i samme situasjon. De ønsker å fortelle at det finnes hjelp å få og at de ikke er alene.

Da hjelper det også å ha en mamma som Elin, som i mai ble valgt inn som styremedlem i Endometrioseforeningen. Siden har en helt ny verden åpnet seg for journalisten og tvillingmammaen.

– Vi har vært heldig. Vi har en god fastlege, vi har blitt sett på Ullevål, vi har en god gynekolog. Julie og Maria har det kjipt og de har det tøft, men de får hjelp og de er 17 år. Men det er så mange jenter som sitter der ute i landet vårt som er ensomme i sykdommen sin. Som blør, har vondt og som kanskje ikke har en mamma eller pappa som tar de på alvor, og som kanskje ikke blir sett av lærere eller helsesøster, sier hun og fortsetter:

GOD STØTTE: Mamma og TV 2-profil, Elin Ludvigsen, har vært en viktig støttespiller for Maria og Julie. Foto: Truls Aagedal/ TV 2

– De jentene må noen kjempe for! De må noen prøve å nå fram til politikere for og si: «Hallo, kvinnehelse er viktig! Dette må bli annerledes. Det skal være et likt behandlingstilbud for alle». Slik som Julie og Maria har det, sånn bør alle ha det i hele landet.

Etter at tvillingene og Elin fortalte sin historie i sommer, har tilbakemeldingene strømmet på.

– Jeg kan gå en tur og da kan folk komme å si: «Jeg har det selv! Jeg så den saken og jeg tror dattera mi har det og». Det er kolleger, venner og naboer.

– Ja, det er én av ti kvinner?

– Ja. Og det er ganske mange. Så den energien jeg har kan jeg bruke på dette, har jeg tenkt, avslutter hun.