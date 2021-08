Han valgte «stikk og stem»: – Dette kaller jeg effektivitet

– Dette kaller jeg effektivitet, sier Sjur Røthe.

Veteranen har bosatt seg på hjemstedet til samboer Siv Emilie Løvvold. Og i Tønsberg får du både vaksine og du kan avgi stemme til Stortingsvalget, ikke på bare på samme sted, men faktisk i samme rom.

– Jeg synes «Stikk og stem», som det heter her i byen, var et veldig godt tilbud. Nå er jeg fullvaksinert og har gjort borgerplikten min. Og er klar for høydesamling i Italia til neste uke.

– Hva betyr det for deg at du nå har fått den andre vaksinen?

– Frihet! Jeg har hatt svært få nærkontakter under pandemien, kun den nærmeste familien og de jeg trener med. Det skal bli godt å kunne være litt sammen med andre også. Men, det blir ikke slik at det blir over og ut med munnbind, holde avstand og håndhygiene. Smittefaren er ikke over!

– Men nå blir det endelig tur til høyden?

– Ja, det er jo enklere med hensyn til karantene og slikt. Landslaget avlyste en høydesamling i sommer, men det hadde ikke jeg tenkt å være med på og dessuten hadde vi i stedet fine treningsdager på Sognefjellet. Men nå går det fort til OL og det skal bli fint å komme seg til høyden.

– Du er verdensmester og har i tillegg flere medaljer, men i OL har du ikke gått fort nok, og står uten medaljer?

– OL er jo det største og for meg er det selvsagt et stort ønske å kunne lykkes i Kina.

– For vinterens OL kan være ditt siste OL?

– Ja, det er jeg helt sikker på at det er, men jeg tror ikke det er mitt siste mesterskap, sier 33-årige Sjur Røthe.