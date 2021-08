Selma (18) lager lipgloss i garasjen – dette avgjør hva hun skal stemme

I «Emmas stemme» møter influenseren Emma Ellingsen mennesker som brenner for noe, i håp om å gjøre henne litt klokere på hva hun skal stemme 13. september.

19-åringen skal stemme for første gang, men hun aner ikke hva hun skal stemme.

Det eneste hun vet, er at det er veldig viktig for henne å bruke stemmeretten sin.

I serien møter Emma Selma Breen fra Oslo, som har startet sin egen bedrift.

Det startet som en oppgave på videregående. Nå har ideen blitt business.

HJEMMELAGET: Selma brukte mye tid på research før hun begynte å produsere egen sminke. Foto: TV 2

Ambisjoner

Helt fra skratch har hun laget et eget sminkemerke. Etter timer med research foran PC-skjermen har hun lært om ingredienser og metoder.

Nå lager 18-åringen lipgloss i garasjen.

– Ambisjonen min er å kunne lage hudsminke, eyeliner, brynsminke og alt mulig. Jeg håper at jeg får muligheten til det, og at det går bra.

Alle lipglossene har hun er oppkalt etter venninnene sine.

I likhet med Selma, driver også Emma sin egen bedrift. Ellingsen droppet ut av videregående for å satse som influenser. I dag har hun en kleskolleksjon og et sminkemerke.

Flere skandinaviske sminkemillionærer har gjort stor suksess i utlandet, og har en omsetning på flere titalls millioner.

– Det jeg har gjort har vært skummelt, men jeg har hatt folk som har hjulpet meg hele veien. Det at hun gjør det helt på egenhånd er veldig kult og inspirerende, sier Emma.

– Det er veldig nytt, fremmed og skummelt. Det har også veldig tungt, og det har vært mye som skulle gjøres. Jeg er glad for at jeg gjorde det, fordi jeg har lært mye, sier Selma.

Dyr og business

Også Selma skal stemme for første gang i år.

SKOLEOPPGAVE: Det startet som en skoleoppgave. Nå er ideen business for Selma fra Oslo. Foto: TV 2

For gründeren står dyrevern og gründerskap høyt når hun skal velge parti å stemme på ved høstens valg.

– Det jeg må tenke på når jeg skal stemme, er dyrevelferd. Jeg er opptatt av at dyr ikke skal bli brukt i testing, og jeg vil stemme på et parti som støtter unge gründere, og som vil tilrettelegge for dem.

Foreløpig vet ikke Selma hva hun skal stemme på, men etter å ha lest om hva partiene står for, vil blant annet Venstre legge til rette for unge, kvinnelige gründere.

– Jeg har øynene mer mot Høyre og kanskje også Venstre, sier Selma.

– Jeg har begynt å innse at hva partiene mener om unge gründere kan ha å si for min stemme. Selv om jeg ikke har bestemt meg for hva jeg skal stemme, så er jeg litt klokere, sier Emma.

Gjør som «alle» andre

Det Selma vurderer å stemme, er i tråd med hva andre selvstendig næringdrivende stemmer - i gjennomsnitt.

EMMAS STEMME: I serien dykker førstegangsvelger Emma Ellingsen i en rekke politiske saker. Foto: Helene Sviland / TV 2

Det sier postdoktor Peter Egge Langsæther ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Han forsker blant annet på velgeratferd og sier at selvstendig næringsdrivende tradisjonelt stemmer på høyresiden.

– Sånn har det alltid vært, og slik er det også i de aller fleste vesteuropeiske land - også et stykke bak i tid, sier Langsæther til TV 2.

I Norge stemmer selvstendig næringsdrivende ofte på liberale partier, som Venstre, eller Høyre.

De unngår også å stemme på partier på venstresiden, som SV og Ap, sier Langsæther.

Unntakene

Forskeren understreker at dette er gjennomsnitt, og sier at det finnes unntak.

De som er blant unntakene, er bønder. De er også selvstendig næringsdrivende, men tradisjonelt stemmer over flertallet på Senterpartiet.

En annen gruppe er frilansere, som blant annet Uber-sjåfører. Også de går under gruppen selvstendig næringsdrivende, men denne undergruppen ser ut til å stemme mer venstreorientert.

– De har en mindre fri arbeidshverdag enn andre selvstendig næringsdrivende, og også større økonomisk usikkerhet, sier Langsæther.

– Denne gruppen er et fremvoksende fenomen som det foreløpig er forsket mindre på, sier han videre.