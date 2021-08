Maren Lundby om SMS fra skipresident Erik Røste: – Man føler seg mindre verdt

Hei Maren. Først og fremst, gratulerer med en fantastisk sesongstart. Virkelig moro. Takk for kloke svar vedr diskusjonen om pengepremier før helgen. Litt fakta da jeg tror denne saken nok kommer til å leve en tid framover. Vi er alle enige i og jobber for å øke pengepremiene, noe vi har som du vet, gjort i RA. Med diskusjonen og økonomien som har vært på WC rennene på Lillehammer, var det ikke mulig å pålegge arrangøren større kostnader. Fra vår side har vi i flere år prioritert mange renn for dere. 6 i fjor og 5 i år. Dette for at dere skal få et sportslig bra tilbud. Vi har priorierte storbakke. Så får vi jobbe aktivt for en økning av pengepremiene. Lillehammer stod i fare for og var egentlig ute av kalenderen i langrenn neste år. Det er dessverre slik at det er langrenn som bærer denne helgen økonomisk. Hvis langrenn hadde vært ute, ville vi ikke kunne arrangert verdens første WC i kombinert for kvinner og heller ikke kombinert for menn og hopp for kvinner. Derfor har vi jobbet svært aktivt og lykkes med å få tilbake langrenn nettopp for å klare å ivareta det sportslige tilbudet. Dette var litt fakta slik at du vet bakgrunnen. Lykke til videre. Vi sees om ikke lenge. Mvh Erik Røste

Slik svarte Maren Lundby:



Hei! Takk for info. Jeg setter pris på å bli informert og utenom det så tenker jeg at jeg ikke skal blande meg inn for mye i denne saken 😉 Vi kjører på videre, og sees snart. Maren